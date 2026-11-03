Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του για τη μάχη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη μάχη της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, στις 19:45) στο πλαίσιο της League Phase του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του στην Αθήνα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει τα μεγάλα όπλα διαθέσιμα όμως δεν θα μπορεί να υπολογίζει δύο σημαντικές μονάδες των πλάνων του. Ο ένας είναι ο Αρντά Γκιουλέρ και ο άλλος είναι ο Τσουαμενί.

Από εκεί και πέρα, η αποστολή είναι: Κουρτουά, Λούνιν, Μέστρε, Μιλιτάο, Χούισεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Κουκουρέλια, Καρέρας, Ρίντιγκερ, Ντάμφρις, Μπέλινγκχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Τιάγκο, Μαρτίνες, Βινίσιους, Έντρικ, Μπαπέ, Έσπι, Μπραχίμ και Ντιομαντέ.