ΑΕΚ: Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για την Αθήνα
Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη μάχη της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, στις 19:45) στο πλαίσιο της League Phase του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του στην Αθήνα.
Ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει τα μεγάλα όπλα διαθέσιμα όμως δεν θα μπορεί να υπολογίζει δύο σημαντικές μονάδες των πλάνων του. Ο ένας είναι ο Αρντά Γκιουλέρ και ο άλλος είναι ο Τσουαμενί.
Από εκεί και πέρα, η αποστολή είναι: Κουρτουά, Λούνιν, Μέστρε, Μιλιτάο, Χούισεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Κουκουρέλια, Καρέρας, Ρίντιγκερ, Ντάμφρις, Μπέλινγκχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Τιάγκο, Μαρτίνες, Βινίσιους, Έντρικ, Μπαπέ, Έσπι, Μπραχίμ και Ντιομαντέ.
📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @AEK_FC_OFFICIAL https://t.co/4YMYOOJ6f7— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.