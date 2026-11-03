Aθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟΚ - Ρόμα, το Gazz Floor, οι Galacticos, το Magazino και οι μάχες του Champions League
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 11:00 και σας μεταφέρει όλες τις εξελίξες στο ελληνικό μπάσκετ.
Αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet με όλο το ρεπορτάζ για τη Super League και την προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Τέλος, στις 18:30 μην χάσετε το Gazzetta Magazino με ζωντανές συνδέσεις και όλα τα νέα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 20:00 τη Ρόμα στο πλαίσιο του EuroCup, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ξεκινά σήμερα η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League με εννεά παιχνίδια. Από αυτές ξεχωρίζει το Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα στις 22:00 (Magenta Sport4), το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα (Magenta Sport 3) και το Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου (Magenta Sport 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor (11:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos (13:30, Gazzetta Youtube)
- Q&A (15:45, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
- ΠΑΟΚ - Ρόμα (20:00, Nova Sports prime)
- Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα (22:00, Magenta Sport 4)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα (22:00, Magenta Sport 3)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Magenta Sport 2)
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