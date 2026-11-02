Ευαγγέλου: Ορίστηκε σε αγώνα Champions League ως VARίστας
Ελληνικό στοιχείο θα έχει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΛΑΣΚ και Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Αυστρία. Οι δυο ομάδες κοντράρονται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League, με την UEFA να ορίζει τον διαιτητή, Άγγελο Ευαγγέλου, ως VAR του αγώνα.
Ο Έλληνας ρέφερι ορίστηκε για το δωματιάκι των διαιτητών ώστε να επιβλέπει τη ροή της αναμέτρησης ως VARίστας, με το χρίσμα του διαιτητή της αναμέτρησης να πηγαίνει στον Λιθουανό, Ντονάτας Ρούμσας.
Ο Ευαγγέλου έχει οριστεί και στο παρελθόν σε ευρωπαϊκούς αγώνες της UEFA, όμως ποτέ άλλοτε σε League Stage του Champions League. Πρόκειται συνεπώς για την παρθενική του εμφάνιση σε αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα κληθεί να επιβλέπει την κόντρα ανάμεσα σε ΛΑΣΚ και Σλόβαν Μπρατισλάβας.
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