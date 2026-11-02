Με άρθρο της η Marca αναφέρει πως η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11) ούσα σε αγωνιστική κρίση.

Την ήττα με 2-0 γνώρισε το βράδυ της Κυριακής (1/11) στο πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, για την 9η αγωνιστική της Superleague.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έμεινε στο -7 από την κορυφή, με αγώνα λιγότερο και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11) με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Στο πλαίσιο αυτό η Marca αναφέρθηκε με άρθρο της στην Ένωση, γράφοντας τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η ΑΕΚ του Γιόβιτς υποδέχεται τη Ρεάλ σε κρίση», θέλοντας να δώσει στους αναγνώστες της την ιδέα πως ο Δικέφαλος δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

«Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση πλέον του Λούκα Γιόβιτς, ελάχιστα θυμίζει την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν από λίγους μόλις μήνες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχή του άρθρου.