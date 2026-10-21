Η έντονη βροχόπτωση που αναμένεται να σημειωθεί έχει πυροδοτήσει σενάρια περί αναβολής του αγώνα της Κόμο του Δουβίκα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Πονοκέφαλος» για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας και τους Red Devils, καθώς η αναμέτρηση της Κόμο κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/10, 19:45) για την τρίτη «στροφή» της League Phase του Champions League,μπορεί και να αναβληθεί.

Συγκεκριμένα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη βόρεια Ιταλία έχουν προκαλέσει ανησυχία για το αν μπορέσει να γίνει το ματς. Η κακοκαιρία στη Λομβαρδία με πολύ έντονες ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να αλλάξουν τα πλάνα.Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει την περιοχή σε πορτοκαλί συναγερμό και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τα μεσάνυχτα, ενώ η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.

Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Ακόμη, το γεγονός ότι μόνο μία εξέδρα του γηπέδου διαθέτει στέγαστρο, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο να έχει κεραυνούς δεν εξυπηρετεί καθόλου και τα σενάρια περί αναβολής του ματς δίνουν και παίρνουν.

Ωστόσο, από την πλευρά της Κόμο δεν εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ καθησυχαστικός εμφανίστηκε και από την πλευρά της Γιουνάιτεντ και ο Κάρικ.

«Δεν έχω κάποια άμεση ανησυχία. Είμαστε συνηθισμένοι στη βροχή και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.