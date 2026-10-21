Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την αβυσσαλέα διαφορά ποιότητας στη βαριά ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι, την τακτική προσέγγιση και την ανασύνταξη ενόψει όσων ακολουθούν.

Όταν μια ελληνική ομάδα πηγαίνει σε έδρες όπως το Έτιχαντ, τότε το ποδοσφαιρικά λογικό είναι να έχει κατηφόρα. Δεδομένα και πριν έρθει αυτό το 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η ΑΕΚ θα έπρεπε να τα κάνει όλα τέλεια και στους «πολίτες» να μην πάει σχεδόν τίποτα καλά και οι συγκυρίες να κάτσουν όλες υπέρ της Ένωσης για να καταφέρει να διεκδικήσει κάτι. Προφανώς και αυτό θα ήταν ποδοσφαιρικά ακραίο να συμβεί και όπως επιβεβαιώθηκε στον αγωνιστικό χώρο η διαφορά ποιότητας ήταν χαοτική με συνέπεια η ΑΕΚ να βιώσει ένα πολύ δύσκολο βράδυ φεύγοντας με αυτό το βαρύ σκορ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να μην αλλάξει την τακτική του προσέγγιση και να πάει με το στυλ και την ταυτότητα της ΑΕΚ που ο ίδιος έχει χτίσει με εξαιρετικό τρόπο από πέρυσι. Ήταν κάτι που είχε προαναγγείλει μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι. Θα άλλαζε οτιδήποτε εφόσον επέλεγε κάτι διαφορετικό; Αν πήγαινε για παράδειγμα πιο συντηρητικά ή αν διαφοροποιούσε τον σχηματισμό από αυτό το 4-4-2 που έχει καθιερώσει; Στα μάτια τα δικά μου όχι. Κάτι τέτοιο θα ήταν σχεδόν απίθανο γιατί πολύ απλά η Σίτι δεν παιζόταν. Ακόμα και στη βραδιά που έπαιξε «σβηστά» σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού.

Φυσικά, τόσο οι παίκτες, όσο και ο Νίκολιτς θα μπορούσαν να τα είχαν πάει πολύ καλύτερα. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου την μπάλα στο κέντρο. Έχανε τις περισσότερες από τις μονομαχίες με συνέπεια η Μάντσεστερ Σίτι να ανανεώνει συνεχώς τις επιθέσεις και να δημιουργεί ασφυξία στην Ένωση κλείνοντας την μέσα στην περιοχή, ενώ όταν οι κιτρινόμαυροι είχαν την μπάλα στα πόδια τους στην άμυνα, η πίεση των παικτών του Μαρέσκα ψηλά έκανε τα πράγματα δύσκολα.

Η επιλογή του Ζοάο Μάριο αριστερά δεν βγήκε με την ΑΕΚ να είναι ευάλωτη αμυντικά από εκείνη την πλευρά, ενώ έβγαζε μάτι ότι με δύο χαφ στον άξονα το να κρατήσεις μπάλα ή να κερδίσεις τις διεκδικήσεις και τις δεύτερες μπάλες απέναντι σε αυτή την ομάδα ήταν πολύπλοκο. Ίσως ακόμα και με την προσθήκη τρίτου χαφ, είτε του Βιτάλις, είτε του Κάιρινεν, μαζί με τους Μαρίν και Αριάγκα που ξεκίνησαν, το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο. Ωστόσο, θα υπήρχε μια πιθανότητα παραπάνω για την ΑΕΚ να σταθεί κάπως καλύτερα στον άξονα. Βέβαια από τη στιγμή που ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το ματς χωρίς κάρτες απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως η Σίτι μαρτυρά ότι συν τοις άλλοις έλειπε και η σκληράδα από το παιχνίδι του.

Η ΑΕΚ στο μοναδικό σημείο που αντέδρασε μέσα στο ματς ήταν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους όταν πάτησε δύο φορές απειλητικά την περιοχή με Ζοάο Μάριο και Ζίνι και την τρίτη σκόραρε με το ωραίο τελείωμα του Πήλιου. Όμως, η Σίτι εκμεταλλεύτηκε τον γρηγορότερο ρυθμό που είχε πάρει το παιχνίδι και το οποίο τη βόλευε για να ανεβάσει πολύ τον δείκτη του σκορ στη συνέχεια μέσα σε είκοσι και κάτι λεπτά. Αναμφίβολα το 5-1 είναι ένα βαρύ αποτέλεσμα, άσχετα από το μέγεθος του αντιπάλου, ωστόσο στο τέλος της βραδιάς το συγκεκριμένο ματς δεν είναι και για πολλά συμπεράσματα σε επίπεδο προσώπων ή οτιδήποτε.

Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα είναι η ανασύνταξη. Η Ένωση παρέμεινε για μια εβδομάδα στην Αγγλία όπου έδωσε δύο παιχνίδια Champions League και γυρίζει στην Ελλάδα με δύο ήττες με συνολικό σκορ 2-8. Μια πικρή ήττα στο Λονδίνο με τον τρόπο που ήρθε καθώς θα μπορούσε να πάρει έστω τον βαθμό και μια βαριά στο Μάντσεστερ από έναν αντίπαλο από τον οποίο τη χώριζε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας. Η ΑΕΚ όμως δεν έχει τον χρόνο να κοιτάξει άλλο πίσω γιατί έρχεται πρόγραμμα βουνό και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό προκειμένου να αρχίσει να βγάζει αντίδραση.

Η ΑΕΚ πρέπει με λίγα λόγια να διαχειριστεί σωστά ό,τι συνέβη και να συνεχίσει κοιτάζοντας τα παιχνίδια που έχει μπροστά της με απόλυτη συγκέντρωση. Δεν είναι μαθημένη στο επίπεδο του Champions League, όπου μπορεί να βιώσει κανείς και σκληρά βράδια όπως το χθεσινό στο Έτιχαντ. Αποκομίζει εμπειρίες και παίρνει μαθήματα για την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Χωρίς καμία αμφιβολία το πλέον σημαντικό είναι να έχει συνέπεια στην παρουσία της σε αυτό το επίπεδο και να μεγαλώνει. Κάτι που έρχεται μέσω της διεκδίκησης και της κατάκτησης του τίτλου. Όπως πέρυσι...