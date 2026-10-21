Πήλιος: «Προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, βασικός μας στόχος το πρωτάθλημα»

Οι δηλώσεις του σκόρερ της ΑΕΚ, Σταύρου Πήλιου, στη Magenta TV μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Ο Σταύρος Πήλιος πέτυχε το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ και μάλιστα σε επίπεδο Champions League, όμως δεν μπορεί να το χαρεί, καθώς η ΑΕΚ έχασε από τη Μάντσεστερ Σίτι με 5-1. Ο διεθνής μπακ στις δηλώσεις του στη Magenta TV τόνισε πως ο Δικέφαλος κατέβηκε να παίξει το παιχνίδι του και στάθηκε στο γεγονός πως το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος της Ένωσης.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου

«Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Προσπαθήσαμε να παξουμε με build up και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Σε τέτοια παιχνίδια μετράνε οι λεπτομέρειες και πρέπει να είσαι 110% συγκεντρωμένος. Ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ήρθαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και πρεσάραμε όσο μπορούσαμε. Είναι μεγάλο το σκορ αλλά κοιτάμε παρακάτω.

Μετά το τρίτο γκολ η ομάδα αρχισε να πέφτει λιγο. Κάθε φάση του αντιπάλου ήταν επικίνδυνη. Έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο συμπαγής για να αποφύγουμε κάποια γκολ.

Δεν μπορώ να χαρώ το πρώτο ευρωπαϊκό μου γκολ. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα που είναι ο βασικός μας στόχος».