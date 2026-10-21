Παρά το βαρύ σκορ στο Έτιχαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι, οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στους οπαδούς τους και εισέπραξαν το χειροκρότημα.

Η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη με το βαρύ 5-1 από το Έτιχαντ με τη διαφορά ποιότητας σε σχέση με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι τεράστια.

Όπως είναι λογικό οι κιτρινόμαυροι ήταν πολύ απογοητευμένοι στο φινάλε, ωστόσο πήγαν στον κόσμο τους για να τους ευχαριστήσουν για την υποστήριξη.

Οι 3.500 και πλέον φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στις εξέδρες του Έτιχαντ χειροκρότησαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, με τους κιτρινόμαυρους να ανταποδίδουν.