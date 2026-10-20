Η ΑΕΚ μείωσε το σκορ στο 52ο λεπτό του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, με σκόρερ τον Πήλιο από ασίστ του Ζίνι.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» και μείωσε το σκορ, χάρη σε υπέροχη αντεπίθεση από τα αριστερά. Ο Σταύρος Πήλιος έκανε υπέροχο 1-2 με τον Ζίνι, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή με τη σέντρα του δεύτερου μέρους, ο διεθνής μπακ βγήκε τετ α τετ με τον Ντοναρούμα και τον πλάσαρε εύστοχα για το 2-1.

Πρώτο γκολ του 25χρονου μπακ στην τρέχουσα σεζδόν και συνολικά δεύτερο σε 86 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Το γκολ του Πήλιου