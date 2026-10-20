Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Αντεπίθεση «φωτιά» από τα αριστερά και ο Πήλιος μείωσε σε 2-1
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» και μείωσε το σκορ, χάρη σε υπέροχη αντεπίθεση από τα αριστερά. Ο Σταύρος Πήλιος έκανε υπέροχο 1-2 με τον Ζίνι, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή με τη σέντρα του δεύτερου μέρους, ο διεθνής μπακ βγήκε τετ α τετ με τον Ντοναρούμα και τον πλάσαρε εύστοχα για το 2-1.
Πρώτο γκολ του 25χρονου μπακ στην τρέχουσα σεζδόν και συνολικά δεύτερο σε 86 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.
Το γκολ του Πήλιου
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