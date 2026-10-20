Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ: Μείωσαν οι Reds σε 2-1 από ασίστ Τσιμίκα
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Η Λίβερπουλ βρήκε γκολ απέναντι στη Βιγιαρεάλ και μείωσε σε 2-1 από ασίστ του Κώστα Τσιμίκα, όταν ο Έλληνας μπακ εκτέλεσε το κόρνερ και ο ΜακΆλιστερ σκόραρε με κεφαλιά.
Η Λίβερπουλ μπήκε ξανά στο ματς απέναντι στη Βιγιαρεάλ από τα πόδια του Κώστα Τσιμίκα. Στο 36΄συγκεκριμένα ο Έλληνας μπακ εκτέλεσε το κόρνερ, με τον Μακ Άλιστερ να παίρνει την κεφαλιά και να μειώνει σε 2-1 για τους Reds. Ήταν η τρίτη ασίστ του Τσιμίκα στα τελευταία δυο ματς στο Champions League, καθώς είχε μοιράσει ακόμα δυο στη χορταστική νίκη με 6-3 απέναντι στη ΛΑΣΚ.
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