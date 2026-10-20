Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Εξαιρετική κυκλοφορία και ο Φόντεν έκανε το 2-0
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Η Μάντσεστερ Σίτι σε μια φάση που «έκρυψε» την μπάλα κατάφερε στο 34' να κάνει το 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ με γκολ του Φόντεν.
Το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η Μάντσεστερ Σίτι και πόσους αυτοματισμούς έχει στο παιχνίδι της, φάνηκε στο 34' της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα στο λεπτό αυτό οι Άγγλοι έκρυψαν την μπάλα, ο Φόντεν με τον Λιούις έκαναν το 1-2 με τον πρώτο να σκοράρει και να κάνει το 2-0.
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