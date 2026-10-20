Με μεγάλη δόση τύχης η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στο 12' με τον Άντερσον στο ματς με την ΑΕΚ.

Ατυχία για την ΑΕΚ στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Συγκεκριμένα στο 12' της συνάντησης οι Άγγλοι κέρδισαν φάουλ λίγο έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι.

Το φάουλ εκτέλεσε ο Έντσο με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι, ωστόσο στην συνέχεια βρήκε την πλάτη του Ιταλού τερματοφύλακα και στρώθηκε στον Άντερσον που δεν είχε πρόβλημα προ κενής εστίας να κάνει το 1-0.