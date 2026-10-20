Φίλος της ΑΕΚ ύψωσε στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι φανέλα του Αντονί Ματρσιάλ, ο οποίος έκανε καριέρα στην Αγγλία με τη φανέλα της μισητής αντιπάλου των γηπεδούχων, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» στο μέχρι στιγμής πιο δύσκολο παιχνίδι της για τη League Phase του Champions League, έχοντας στο πλευρό της περίπου 3.500 Ενωσίτες, εκ των οποίων ο ένας έκανε μια έξυπνη κίνηση... τρολαρίσματος προς τους γηπεδούχους.

Ο συγκεκριμένος φίλος των πρωταθλητών Ελλάδας ύψωσε μια φανέλα του πρώην παίκτη του Δικεφάλου, Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος «συνδέθηκε» στο Νησί με τη μισητή συμπολίτισσα των Πολιτών, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

O Γάλλος επιθετικός μέτρησε 317 εμφανίσεις με τους Κόκκινους Διαβόλους, έχοντας 90 γκολ και 54 ασίστ. Το 2024 αποχώρησε από το «Όλντ Τράφορντ» και μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, με την οποία στη μια σεζόν που έπαιξε μέτρησε 24 συμμετοχές, με 9 γκολ και 2 ασίστ.