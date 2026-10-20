Με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα θα ξεκινήσει και πάλι η Λίβερπουλ για το ματς με Βιγιαρεάλ, ενώ ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, θα βρίσκεται στον πάγκο στην αναμέτρηση της Ρόμα για το Champions League.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Βιγιαρεάλ στο Άνφιλντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αποτελεί ξανά μία από τις επιλογές του προπονητή των «Reds» για το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς είχε ξεκινήσει βασικός και στο ματς με τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία, όπου και ήταν καθοριστικός, αφού έδωσε και δύο ασίστ για το εμφατικό 6-3.

Your Reds to take on Villarreal in the #UCL! https://t.co/tlQNFZVMBv — Liverpool FC (@LFC) October 20, 2026

Στην άλλη αναμέτρηση της βραδιάς, η Ρόμα φιλοξενεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα ξεκινήσει από τον πάγκο, περιμένοντας την ευκαιρία του να περάσει στον αγωνιστικό χώρο.