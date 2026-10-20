Champions League: Βασικός ο Τσιμίκας με τη Λίβερπουλ - Στον πάγκο ο Κουλιεράκης για τη Ρόμα
Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Βιγιαρεάλ στο Άνφιλντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Έλληνας αριστερός μπακ αποτελεί ξανά μία από τις επιλογές του προπονητή των «Reds» για το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς είχε ξεκινήσει βασικός και στο ματς με τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία, όπου και ήταν καθοριστικός, αφού έδωσε και δύο ασίστ για το εμφατικό 6-3.
Your Reds to take on Villarreal in the #UCL! https://t.co/tlQNFZVMBv— Liverpool FC (@LFC) October 20, 2026
Στην άλλη αναμέτρηση της βραδιάς, η Ρόμα φιλοξενεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα ξεκινήσει από τον πάγκο, περιμένοντας την ευκαιρία του να περάσει στον αγωνιστικό χώρο.
La nostra formazione per #RomaSlovan #ASRoma #UCL https://t.co/PD1bPaGhXy— AS Roma (@OfficialASRoma) October 20, 2026
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