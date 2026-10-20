LIVE: Το pre game του Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ από ΑΕΚ TV στο Έτιχαντ
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Δείτε ζωντανά από το ΑΕΚ TV το pre game της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ στο Έτιχαντ.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Το ΑΕΚ TV μεταφέρει το κλίμα στο pre game ζωντανά από το Έτιχαντ:
@Photo credits: INTIME
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