LIVE: Το pre game του Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ από ΑΕΚ TV στο Έτιχαντ

Δείτε ζωντανά από το ΑΕΚ TV το pre game της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ στο Έτιχαντ.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το ΑΕΚ TV μεταφέρει το κλίμα στο pre game ζωντανά από το Έτιχαντ: