ΑΕΚ U19: Τα Αετόπουλα πανηγύρισαν με τους Ενωσίτες, «πάρτι» και στα αποδυτήρια
H AEK U19 συνεχίζει την εντυπωσιακή αήττητη πορεία της, καθώς μετά την παρθενική νίκη σε επίπεδο Youth League, κόντρα στη Σαχτάρ, έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι.
Τα Αετόπουλα του Περικλή Παπαπαναγή πανηγύρισαν το σημαντικό αποτέλεσμα τους με τους περίπου 150 Ενωσίτες που βρέθηκαν στις εξέδρες του MCFC Academy Stadium για να στηρίξουν τις προσπάθειες των νεαρών παικτών του Δικεφάλου, λίογες ώρες πριν το μεγάλο ματς της ανδρικής ομάδας με τους Πολίτες, στο «Etihad».
To «πάρτι» των πιτσιρικάδων συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, όπου γιόρτασαν το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να φανεί κομβικό στην προσπάθεια πρόκρισης στους «32».
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