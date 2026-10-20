Μάντσεστερ Σίτι U19 - ΑΕΚ U19: Γρήγορο γκολ του Σιούτα, άμεση ισοφάριση του Λαμπ
Η ΑΕΚ U19 βρήκε γρήγορο γκολ στον αγώνα με την αντίστοιχη ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Υouth League. Mόλις στο 5ο λεπτό ο Φραντζεσκάκης έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τη σέντρα, ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά και στην επαναφορά ο Σιούτας με προβολή έκανε το 0-1.
Οι Πολίτες ισοφάρισαν το σκορ ύστερα από 3 λεπτά. Στο 8' Λαμπ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.
Το γκολ της ΑΕΚ U19
Η ισοφάριση της Μάντσεστερ Σίτι U19
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