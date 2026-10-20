Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται απόψε (20/10, 22:00) την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του Champions League και ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε πώς θα σταματήσει τον Λαμίν Γιαμάλ.

Το πολυ-αναμενόμενο παιχνίδι της φετινής League Phase του Champions League βρίσκεται προ των πυλών, καθώς απόψε (20/20, 22:00, Live στο Gazzetta) η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα.

Παρά τα όσα συμβαίνουν στο Παρίσι, το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικότατα και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με αγωνία τη μάχη της πρωταθλήτριας Ευρώπης απέναντι στην κατά τεκμήριο κορυφαία (ή πιο φορμαρισμένη αν θέλετε) ομάδα του κόσμου.

Πολλά αστέρια θα παρελάσουν στο χορτάρι του Παρκ Ντε Πρενς, ωστόσο οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου στάθηκαν στον Λαμίν Γιαμάλ, ρωτώντας φυσικά τον Λουίς Ενρίκε για το πώς σκέφτεται να τον σταματήσει. Ο πρώην τεχνικός της Μπάρτσα έδωσε μια ενδιαφέρουσα και με δόση χιούμορ απάντηση, λέγοντας ότι είναι... απλό. «Ο τρόπος είναι να έχουμε την μπάλα εμείς. Αν συμβεί αυτό, τότε ο Γιαμάλ δεν θα την πάρει!».

Φυσικά, στη συνέχεια ο Ισπανός κόουτς αποθέωσε το wonderkid των Καταλανών και έπειτα απάντησε και στο ερώτημα που συγκρίνει τον Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι, αναφέροντας πως η σύγκριση δεν ωφελεί κανέναν.

«Το σχέδιο για την άμυνα απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ; Είναι πολύ απλό. Ο καλύτερος τρόπος άμυνας είναι να έχεις την μπάλα! Αν έχεις την μπάλα συνεχώς, τότε ο Λαμίν Γιαμάλ δεν παίρνει την μπάλα. Έτσι, όλα κυλούν ήρεμα και ομαλά. Αυτό είναι το ιδανικό μας σενάριο. Γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι, καθώς ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις την Μπαρτσελόνα και τον Λαμίν Γιαμάλ. Πρέπει να τους αντιμετωπίσεις ως ομάδα.

Το να συγκρίνεις τον Μέσι, τον κορυφαίο όλων των εποχών, με έναν άλλον παίκτη, δεν ωφελεί κανέναν παίκτη... ο Λαμίν Γιαμάλ πρέπει να είναι ο Λαμίν Γιαμάλ».