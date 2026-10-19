Νίκολιτς: «Να καταθέσουμε το στυλ και την ταυτότητά μας, είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει Μάντσεστερ Σίτι τόνισε ότι η ΑΕΚ δεν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της, υπογραμμίζοντας ότι το έργο θα είναι δύσκολο, αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει το στυλ της ΑΕΚ παρά το πολύ δύσκολο εμπόδιο που έχει μπροστά της απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, υποστηρίζοντας πως οι παίκτες του θα πρέπει να καταθέσουν την ταυτότητα και την προσωπικότητα τους και προσθέτοντας πως αν πρέπει να αλλάξεις και να παίξεις αμυντικά, τότε αυτό πιθανότατα δεν θα βοηθήσει.

Ο Νίκολιτς παραδέχθηκε πως το έργο της ΑΕΚ είναι δύσκολο, αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι αδύνατο, έχοντας εμπιστοσύνη στους παίκτες του, οι οποίοι, όπως είπε, δεν χρειάζονται κίνητρο για μια τέτοια σπουδαία αναμέτρηση, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Χάαλαντ λέγοντας πως ποτέ δεν χαίρεται όταν ένας παίκτης λείπει λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Αντιμετωπίζουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες. Είναι μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, καταπληκτικό προπονητή, μεγάλη αξία και παίζουν στην έδρα τους. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα. Δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας, θα καταθέσουμε τη δική μας προσωπικότητα και ταυτότητα. Αν θες να αλλάξεις και να παίξεις αμυντικά, αυτό δεν θα σε βοηθήσει. Πρέπει να βρεις σημεία για να έχεις την κατοχή και να επιτεθείς. Βέβαια δεν θα είναι εύκολο, όμως αυτό θα προσπαθήσουμε. Θα έχουμε τη θερμή υποστήριξη των οπαδών μας. Έχοντας ξεκινήσει με τη ΛΑΣΚ και τη Σαχτάρ, μετά ανεβήκαμε πιο ψηλά και τώρα θα αντιμετωπίσουμε κορυφαίες ομάδες όπως η Σίτι και η Ρεάλ. Πρέπει να σταθούμε αντάξιοι της πρόκλησης. Θα παίξουμε με βάση τα δικά μας χαρακτηριστικά, δεν θα αλλάξουμε πράγματα για να προσαρμοστούμε. Έχω πίστη στην ομάδα μου και ελπίζω να πάρουμε κάποια αποτελέσματα σε αυτές τις αναμετρήσεις. Ελπίζω να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας ικανός αντίπαλος, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο παιχνίδι, αλλά θα είμαι χαρούμενος αν βγάλουμε στο γρασίδι τον χαρακτήρα της ΑΕΚ με υψηλά επίπεδα ενέργειας».

Για το τι έχει πει στους παίκτες του: «Πρώτον. Είναι μια αναμέτρηση εκτός έδρας στο Champions League που προσελκύει μεγάλη προσοχή. Για μας είναι ένα ματς όπως όλα τα άλλα. Κάνουμε το ίδιο πράγμα. Βέβαια το επίπεδο της έμπνευσης θα είναι πολύ υψηλό, δεν έχω δύσκολη δουλειά για να τους εμπνεύσω. Στο ματς με τον Παναιτωλικό πρέπει να δώσω κίνητρο. Αύριο θα υπάρχει κίνητρο. Πρέπει να είσαι αυτός που είσαι. Έχουμε μια ομάδα με σαφή χαρακτηριστικά και αν μπορέσουμε να φέρουμε στο μέγιστο βαθμό τα στοιχεία μας στο γρασίδι τότε οι πιθανότητες θα είναι καλύτερες. Αυτό θα πω και στους παίκτες».

Για την κατάσταση της Σίτι: «Το τι συμβαίνει εκτός γραμμών δεν βλέπω να επηρεάζει στο γήπεδο τη Σίτι. Είμαστε στην αρχή της σεζόν και είναι νωρίς».

Για τον Χάαλαντ που ίσως δεν αγωνιστεί: «Είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς, για μένα ο καλύτερος στον κόσμο. Δεν είναι το ίδιο αν βρεθεί στην ενδεκάδα ή όχι. Δεν χαίρομαι ποτέ αν ένας παίκτης λείπει λόγω τραυματισμού, δεν είναι της κουλτούρας μου, το μόνο που εύχομαι είναι γρήγορη επάνοδο».

Για το αν το ματς έχει παρόμοια ή διαφορετικά στοιχεία με το περσινό στη Φλωρεντία: «Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Μίλησα πριν για την ταυτότητα που χτίζουμε. Κάθε αναμέτρηση την προετοιμάζουμε για να την κερδίσουμε. Βέβαια το επίπεδο του αντιπάλου κρίνει τι θα γίνει στο γήπεδο. Υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας. Η πιο λογική απάντηση θα ήταν να πω ότι σκέφτομαι μόνο τη νίκη, αλλά μπορεί και να χάσουμε. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση. Θα δουλέψουμε για το αποτέλεσμα. Θα είναι δύσκολο, όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο».