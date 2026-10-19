Μαρίν: «Τιμή μας ότι θα αντιμετωπίσουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Ο Ραζβάν Μαρίν εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, παραμονή του σπουδαίου αγώνα με τη Μάνστεστερ Σίτι, στο «Έτιχαντ». Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στην αξία των Πολιτών, κάνοντας λόγο για «μια από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο».

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν

«Νομίζω, όπως είπε και ο προπονητής μας, ότι θα αντιμετωπίσουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι τιμή μας και φυσικά θα δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα».