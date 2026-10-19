Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών απέκλεισε το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα Παρί - Μπαρτσελόνα, παρά τις ανησυχίες αστυνομικών για τα επεισόδια στο Παρίσι.

Σε «εμπόλεμη ζώνη» έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες η Γαλλία, η οποία μαστίζεται από επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με την Αστυνομία.

Το Παρίσι, φυσικά, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πυρός, με τις αναταραχές που επικρατούν να έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε αστυνομικούς και για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα.

Οι δυο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Τρίτη (20/10) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League, με εκπροσώπους του συνδικαλιστικού οργάνου της Αστυνομίας να έχουν ζητήσει την αναβολή του αγώνα, υπό τον φόβο νέου κύκλου επεισοδίων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θέματα ασφαλείας.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τη γαλλική εφημερίδα «Onze Mondial», ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο:

«Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για αναβολή του αγώνα μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, ούτε άλλων αναμετρήσεων του Champions League. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση» τόνισε.