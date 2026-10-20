Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (20/10) εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ, που φιλοξενείται απόψε (20/10, Live στο Gazzetta) από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έπειτα από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Λασκ (1-0) και την ήττα την περασμένη βδομάδα στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (3-1), το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό απέναντι στους πανίσχυρους Πολίτες που έχουν το απόλυτο (7/7) στην Premier League.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Magenta Sport 2.