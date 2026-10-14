Γρήγορο προβάδισμα για τη Λίβερπουλ με 2-0 απέναντι στη ΛΑΣΚ, με τους Reds να βρίσκουν για πρώτη φορά το δρόμο προς τα δίχτυα από κόρνερ του Κώστα Τσιμίκα.

Προβάδισμα για τη Λίβερπουλ στην Αυστρία με υπογραφή του Κώστα Τσιμίκα. Στο 22΄του αγώνα απέναντι στη ΛΑΣΚ, ο Έλληνας μπακ εκτέλεσε το κόρνερ, με τον Αραούχο να παίρνει την κεφαλιά και να γράφει το 1-0 για τους Reds. Δυο λεπτά αργότερα, οι Άγγλοι χτύπησαν ξανά με σκόρερ τον Μπαρκολά που διαμόρφωσε ένα γρήγορο 2-0 για τη Λίβερπουλ στην Αυστρία.