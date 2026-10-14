Ουκρανός πολεμικός ανταποκριτής αποκάλυψε την κατάσταση του γηπέδου της Σαχτάρ, που υποδέχεται στο Λονδίνο την ΑΕΚ.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ εδώ και χρόνια, λόγω του πολέμου με τη Ρωσία έχει αποχωριστεί το σπίτι της, την Donbass Arena, η οποία εγκαινιάστηκε το 2009 κι έχει χωρητικότητα 51.500 θεατές. Η αντίπαλος της ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι κι έτσι δήλωσε έδρα το Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο, αφού προηγουμένως έχει παίξει σε Πολωνία, Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία.

Ο Ουκρανός πολεμικός ανταποκριτής Γιούρι Μπουτούσοφ αποκάλυψε με φωτογραφίες το μέγεθος της εγκατάλειψης και της καταστροφής της έδρς της ουκρανικής ομάδας, η οποία ξεκινάει στο Λονδίνο με αντίπαλο την ΑΕΚ, τις εντός έδρας υποχρεώσεις της στο Champions League.

Η κατάσταση στο βομβαρδισμένο γήπεδο της Σαχτάρ είναι θλιβερή. Ένα γήπεδο που αποτέλεσε μία από τις βασικές έδρες του Euro 2012, δεν έχει φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό αγώνα από το 2014.

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Μπουτούσοφ στο κανάλι του στο Telegram, φαίνεται ότι το γήπεδο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ειδικά στο εξωτερικό του. Ο χώρος περιμετρικά του σταδίου είναι παραμελημένος και γεμάτος αγριόχορτα και υπάρχει πινακίδα, με την οποία προειδοποιούνται οι πολίτες: «Μην πατάτε το γκαζόν. Πιθανή παρουσία εκρηκτικών».

Η Σαχτάρ, λοιπόν, για την κορυφαία διοργάνωση επέλεξε το Λονδίνο και ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, ο Σεργκέι Πάλκιν, εξήγησε τον λόγο για μία μετακίνηση 2.600 χιλιόμετρα μακριά από το Ντόνετσκ. Στο Λονδίνο να σημειωθεί ότι η Σαχτάρ θα φιλοξενήσει εκτός της ΑΕΚ και τις Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε φωτογραφίες με την κατάσταση του γηπέδου

The shocking bombed-out abandoned state of Ukrainian football giants' Shakhtar Donetsk home is revealed in new photos as they move to London to play in the Champions League tonight. https://t.co/r4UZt2sZuA — Daily Mail Sport (@MailSport) October 14, 2026

«Υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί πρόσφυγες και πολλοί Ουκρανοί που ζουν εδώ. Το Λονδίνο είναι η ποδοσφαιρική πρωτεύουσα του κόσμου», είπε αρχικά ο Πάλκι και πρόσθεσε: «Είναι η μεγαλύτερη αγορά για παίκτες. Το γεγονός ότι οι νεαροί παίκτες μας θα αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο, σε ένα θρυλικό γήπεδο όπως το Στάμφορντ Μπριτζ, τους δίνει επιπλέον κίνητρο και μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Επικοινώνησα με τον συνιδιοκτήτη της Τσέλσι Μπεχντάντ Εγκμπάλι και του είπα: "Τι γνώμη έχεις για αυτή την ιδέα; Να δώσουμε τους αγώνες του Champions League στο γήπεδό σας;"

«Η αντίδραση ήταν θετική. Βήμα-βήμα, το σχέδιο έγινε πραγματικότητα. Η Τσέλσι επέδειξε μεγάλο επαγγελματισμό».

Να σημειωθεί ότι η Σαχτάρ θα φέρει στη φανέλα της το σύνθημα «Invest in Ukraine» (επενδύστε στην Ουκρανία) σε όλα τα ματς του Champions League.

Γι' αυτόν τον λόγο ο Πάλκιν ανέφερε: «Εκπροσωπούμε τη χώρα μας και θέλουμε να κάνουμε την Ουκρανία ορατή. Χρειαζόμαστε τη στήριξη του δημοκρατικού κόσμου.

Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε μόνοι μας. Μέρος του ρόλου μας, όταν αγωνιζόμαστε στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, είναι να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα και να υπενθυμίζουμε στον κόσμο τι συμβαίνει».



