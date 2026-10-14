Γεωργιάδης: «ΑΕΚ σημαίνει επίθεση και αυτό θέλουμε να περάσουμε στην Ακαδημία, μεγάλη η στήριξη του Ηλιόπουλου»

Ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της ΑΕΚ, Γιώργος Γεωργιάδης μίλησε στο κανάλι της ομάδας για τον τρόπο δουλειάς, αλλά και για τη στήριξη που παρέχει ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Η Κ19 της ΑΕΚ αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Σαχτάρ στο Λονδίνο για το Youth League και πριν τη σέντρα μίλησε στο ΑΕΚ TV ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών της Ένωσης, Γιώργος Γεωργιάδης.

«Η πρώτη ομάδα μας έκανε μεγάλο δώρο να μπορούμε να συμμετέχουμε στη διοργάνωση. Είναι μεγάλες εμπειρίες, κυρίως για τα παιδιά παίζοντας απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους. Είναι τρομερό boost και τρομερή η εξέλιξη του να παίζεις τέτοια παιχνίδια», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Γεωργιάδης και συνέχισε λέγοντας:

«Οργανωτικά είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Αγωνιστικά περίμενα ότι ίσως να μην ήμασταν έτοιμοι σε αυτό το επίπεδο, αλλά το γκρουπ αυτό μας εκπλήσσει. Στο πρώτο παιχνίδι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και ελπίζω να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στο σημερινό παιχνίδι με τη Σαχτάρ».

Έπειτα έκανε λόγο για τον επιθετική φιλοσοφία παιχνιδιού που θέλει η ομάδα να περάσει στα τμήματα των Ακαδημιών, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου: «Η ΑΕΚ διαχρονικά έχει να κάνει με την επίθεση και αυτό θέλουμε να περάσουμε στην Ακαδημία. Όταν έχεις καλή επίθεση, έχεις και καλή άμυνα. Χωρίς τη βοήθεια του κυρίου Ηλιόπουλου δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το οτιδήποτε. Έχουμε μεγάλη στήριξη σε όλα και στο οικονομικό και στο οργανωτικό. Ό,τι θέλουμε, το έχουμε. Ξεκινήσαμε από το σκάουτινγκ και έχουμε καταφέρει να φέρουμε τους καλύτερους παίκτες, τα καλύτερα ταλέντα στην ΑΕΚ. Για να είμαστε ίσοι με τους ανταγωνιστές.

Όσο για την εκπαιδευτική διαδικασία, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο κόσμος έχει μάθει την ΑΕΚ να παίζει επίθεση και έτσι πρέπει να είναι αυτοί οι παίκτες όταν φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Ο στόχος είναι να δημιουργείς παίκτες που θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στην πρώτη ομάδα. Θέλει υπομονή, χρόνο και στήριξη. Είναι μεγάλο βήμα, αλλά έχουμε τη γνώση και τον τρόπο να το κάνουμε».

Τέλος πρόσθεσε: «Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και προσμονή για το κάθε παιχνίδι. Παίζουμε σήμερα σε ένα όμορφο αγγλικό γήπεδο αλά παλαιά. Στη διαδικασία της εκπαίδευσης και της εξέλιξης είναι μια μεγάλη εμπειρία αυτή για τα παιδιά. Όλες οι ομάδες έχουν τη σημασία τους. Πρέπει να εξελίσσουμε τα ταλέντα στην ΑΕΚ για να φτάσουν ως το τέλος ακόμα και στην πρώτη ομάδα».