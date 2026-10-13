Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα: Το γκολ τoυ Μπατράκοφ
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Η Γαλατάσαραϊ πήρε το προβάδισμα ενάντια στην Μπαρτσελόνα με σουτ του Μπατράκοφ που κόντραρε στο 28ο λεπτό.
Δύσκολα έβαλε η Γαλατάσαραϊ στην Μπαρτσελόνα, καθώς μετά από ταχύτατα ανεπτυγμένη επίθεση και ωραίο γύρισμα του Λεάο στο 28', ο Μπατράκοφ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με σουτ που κόντραρε.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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