Η Γαλατάσαραϊ πήρε το προβάδισμα ενάντια στην Μπαρτσελόνα με σουτ του Μπατράκοφ που κόντραρε στο 28ο λεπτό.

Δύσκολα έβαλε η Γαλατάσαραϊ στην Μπαρτσελόνα, καθώς μετά από ταχύτατα ανεπτυγμένη επίθεση και ωραίο γύρισμα του Λεάο στο 28', ο Μπατράκοφ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με σουτ που κόντραρε.