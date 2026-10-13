Γκουλάτσι: Θύμα ληστείας μαζί με την οικογένειά του μέσα στο σπίτι τους

Γκουλάτσι: Θύμα ληστείας μαζί με την οικογένειά του μέσα στο σπίτι τους

Γιάννης Πολιάς
Γκουλάτσι: Θύμα ληστείας μαζί με την οικογένειά του μέσα στο σπίτι τους

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Ο Πίτερ Γκουλάτσι της Βιγιαρεάλ δεν θα παίξει ενάντια στη Νάπολι, καθώς έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Χωρίς τον Πίτερ Γκουλάτσι θα παραταχθεί η Βιγιαρεάλ ενάντια τη Νάπολι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς ο Ούγγρος τερματοφύλακας πέρασε δύσκολες ώρες το πρωί της Τρίτης (12/10).

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο πολύπειρος γκολκίπερ έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι, με διαρρήκτες να εισβάλουν στο κτίριο ενώ ο Γκουλάτσι και η οικογένειά του βρίσκονταν εντός της οικίας!

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, εντούτοις ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λειψίας έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση κόντρα στους Παρτενοπέι όντας επηρεασμένος ψυχολογικά από την περιπέτεια που έζησε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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