Γκουλάτσι: Θύμα ληστείας μαζί με την οικογένειά του μέσα στο σπίτι τους
Χωρίς τον Πίτερ Γκουλάτσι θα παραταχθεί η Βιγιαρεάλ ενάντια τη Νάπολι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς ο Ούγγρος τερματοφύλακας πέρασε δύσκολες ώρες το πρωί της Τρίτης (12/10).
Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο πολύπειρος γκολκίπερ έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι, με διαρρήκτες να εισβάλουν στο κτίριο ενώ ο Γκουλάτσι και η οικογένειά του βρίσκονταν εντός της οικίας!
Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, εντούτοις ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λειψίας έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση κόντρα στους Παρτενοπέι όντας επηρεασμένος ψυχολογικά από την περιπέτεια που έζησε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.
🚨🟡 PÉTER GULÁCSI NO JUGARÁ HOY ANTE EL NÁPOLES 😳 El portero del Villarreal CF habría sufrido esta madrugada un robo a mano armada en su domicilio mientras se encontraba con su familia 🙏 Afortunadamente, nadie habría resultado herido ❤️ ¡Mucho ánimo para él y su familia! ℹ️ @partidazocope— Post United (@postunited) October 13, 2026
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