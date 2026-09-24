UEFA Champions League: Ζήσε μια μέρα που δε θα ξεχάσεις ποτέ!

Και αυτόν τον Σεπτέμβρη κάτι διαφορετικό σε περιμένει.

Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας ή την κάρτα Dual* στις καθημερινές σου συναλλαγές, από 15/09/2026 έως και 18/10/2026 και μπες στην κλήρωση για:

- 44 μοναδικές εμπειρίες για παιδιά που θα συνοδεύσουν τους κορυφαίους του UEFA CHAMPIONS LEAGUE (player mascot)

- 20 διπλά εισιτήρια για αγώνες του UEFA CHAMPIONS LEAGUE.

Κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί και με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όσες περισσότερες συναλλαγές κάνεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς.

Αν θέλεις κι εσύ να ζήσεις αυτήν την ανεπανάληπτη εμπειρία, χρησιμοποίησε στις καθημερινές συναλλαγές την πιστωτική σου κάρτα Mastercard ή την κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα.

Και αν δεν έχεις ακόμα πιστωτική κάρτα ή κάρτα Dual* μπορείς να την αποκτήσεις εύκολα και απλά από το Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες. Οι κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, Silver, Gold, Black και Dual* είναι εδώ και προσφέρουν ευελιξία, επιβράβευση σε κάθε σου συναλλαγή με το πρόγραμμα Go For More, ασφάλιση σε κάθε σου ταξίδι και πολλά ακόμη προνόμια!

Η πιο συναρπαστική ποδοσφαιρική διοργάνωση σε περιμένει.

Ζήσε την παρέα με την Εθνική Τράπεζα.

Πληροφορίες στο nbg.gr

*Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.

Τα εισιτήρια αποτελούν προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.