UEFA: Ανακοινώθηκαν οι πόλεις για τους τελικούς του 2028 και 2029
Η UEFA προχώρησε στην ανακοίνωση των χωρών όπου θα διεξαχθούν οι τελικοί των διοργανώσεων της για το έτος 2028 και 2029, με το Champions League να φιλοξενείται σε Μόναχο και Βαρκελώνη, το Europa League σε Βουκουρέστι και Βελιγράδι ενώ το Conference League σε Τορίνο και Βουδαπέστη.
Αναλυτικά:
UEFA Champions League
2028: Munich Football Arena, Μόναχο
2029: Camp Nou, Βαρκελώνη
UEFA Women’s Champions League
2028: Parc Olympique Lyonnais, Λυών-Ντεσίν
2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ
UEFA Europa League
2028: National Arena, Βουκουρέστι
2029: National Stadium Serbia, Βελιγράδι
UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Τορίνο
2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη
UEFA Super Cup
2027: Johan Cruyff ArenA, Άμστερνταμ
2028: Astana Arena, Αστάνα
UEFA Futsal Champions League
2027: Biel/Bienne, Ελβετία
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