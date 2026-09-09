Γιάγια Τουρέ: Έτοιμος να γράψει ιστορία στο Champions League
Σαν ποδοσφαιριστής, έγραψε τη δική του ιστορία στον θεσμό, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο το 2009 με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Τώρα, ως προπονητής, ο Γιάγια Τουρέ ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη βραδιά στο Champions League, καθώς σε λίγες ώρες θα γίνει ο πρώτος Αφρικανός τεχνικός σε League Phase/φάση ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!
Ο Ιβοριανός θρύλος ανέλαβε το καλοκαίρι τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και την οδήγησε στα αστέρια, με την πρωταθλήτρια Σλοβακίας να κάνει απόψε πρεμιέρα ενάντια στον ιδανικό αντίπαλο: Τη δις πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, που θα φιλοξενήσει την ομάδα του Τουρέ στο Παρκ ντε Πρενς.
Η διαφορά δυναμικότητας φαντάζει και πιθανότατα είναι χαοτική, με τον άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού πάντως να μην θέλει οι ποδοσφαιριστές του να πάνε φοβισμένοι στο Παρίσι. Όπως είπε, «θα παίξουμε ενάντια σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, με Ντεμπελέ, Ντουέ και άλλους, αλλά δεν θέλω να φοβούνται. Μπορεί να τους περάσουν μία, δύο ή τρεις φορές αλλά πρέπει να συνεχίσουν. Μετά το ματς, θα τους ρωτήσω τι έμαθαν και τι έκαναν καλά».
🚨🇨🇮 Slovan Bratislava manager Yaya Touré: "We're playing against PSG, one of the best teams in Europe, with Dembélé, Doué and the others, but I do NOT want them to be afraid. They may be passed once, twice or three times, but they have to hang in there. After the match, I'll ask… pic.twitter.com/SrqdO5LyNO— EuroFoot (@eurofootcom) September 9, 2026
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