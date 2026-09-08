Υποκλίθηκαν τ' αστέρια στη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League και την ανταπόκριση της απέναντι στην Λασκ στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας...

Από μόνη της ήταν μία τόσο σημαντική, ξεχωριστή, μοναδική βραδιά για την Νέα Φιλαδέλφεια και την ΑΕΚ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μιας και ο κόσμος των αστεριών, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ήρθε και φέτος χάρη στην Ένωση στην χώρα μας. Την έκανε ιδιαίτερη το γεγονός ότι η πρεμιέρα ήταν στην Αθήνα, μαζί με το Μπριζ, σε ένα μέρος και γήπεδο που επέστρεψε ο κόσμος των αστεριών εκεί που άρχισε στην χώρα μας και 24 χρόνια μετά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Διότι ο Δικέφαλος συμμετείχε στη συγκεκριμένη, κορυφαία, διοργάνωση και το 2019, σε έναν όμιλο φωτιά τότε... Αυτή τη σημαντική και υπέροχη βραδιά τη μετέτρεψε σε εκπληκτική η ομάδα του Νίκολιτς με μία υπέροχη, αστεράτη, εμφάνιση και φυσικά επικράτηση με ένα γκολ (άδικο αλλά...) επίπεδου Champions league από τον Μαρίν με την εκτέλεση φάουλ βρίσκει τη μπάλα να πετυχαίνει το παράθυρο της εστίας!

Πραγματικά προέκυψε ένα πρώτο 45λεπτο το οποίο δεν γινόταν να σχεδιαστεί καλύτερα από τον αρχιτέκτονα Μάρκο Νίκολιτς και να αποδοθεί σωστότερα από όσο το έκαναν οι κιτρινόμαυροι στον αγωνιστικό χώρο από την αρχή έως την ολοκλήρωση του... Αν μάλιστα ήταν πιο αποτελεσματική η ομάδα σε αυτό το κομμάτι θα είχε φτάσει νωρίς στο 2-0 με τις σπουδαίες ευκαιρίες που έχασαν οι μόνιμοι εκφραστές του δημιουργικού, υπέροχου ανά διαστήματα, παιχνιδιού της ΑΕΚ: αναφέρομαι στον Λούκα Γιόβιτς που είδε το τελείωμά του στο τετ α τετ να σταματάει στο κεφάλι(!!!) του γκολκίπερ της αυστριακής ομάδας. Αλλά και στον Μπαρνάμπας Βάργκα ο οποίος έπιασε κεφαλιά μόνος κι ανενόχλητος μέσα στη μικρή περιοχή και όμως αστόχησε, από θέση που συνήθως ο Ούγγρος διεθνής φορ δεν κάνει λάθος. Όπως το ίδιο ισχύει για την ευκαιρία του Σέρβου παικταρά του Δικέφαλου στην εξαιρετική κάθετη του Μάγερ!

Δυστυχώς η θεά Τύχη δεν ήταν με το μέρος της προκειμένου να τελειώσει το ματς από το πρώτο 45λεπτο όπως άξιζε και να χει βρει η ΑΕΚ τουλάχιστον δυο με τρία γκολ τα οποία και παίζουν ρόλο στο league phase του Champions league. Ωστόσο όσο και αν η Τύχη δεν της χαμογέλασε δεν γινόταν να τη χαλάσει και τη βραδιά στην επιστροφή στον κόσμο των αστεριών με αποτέλεσμα να υποκλιθεί στη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου! Έτσι νομοτελειακά υποκλίθηκαν και τα αστέρια στην υπέροχη πρωταθλήτρια Ελλάδας που ξεκίνησε με το δεξί στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και έφτιαξε το μέλλον της σε αυτή αφού δεδομένα και ανεξάρτητα τι θα κάνει στα επόμενα τρία ματς, θα ζει, θα έχει πιθανότητες, θα μπορεί να ελπίζει, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για το Champions league όπως έχει αποδειχθεί από την έναρξη της διαδικασίας του League phase.

Εξελίχθηκε σε υπέροχη πρεμιέρα, εκπληκτική βραδιά, διότι έτσι τη σχεδίασε ο Μάρκο Νίκολιτς που ακύρωσε όλο το παιχνίδι του αντιπάλου και επέτρεψε στους πρωταθλητές Αυστρίας να κάνουν μια μόνο σημαντική φάση που έβγαλε με το πόδι ο Μπρινιόλι. Αλλά και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που εφάρμοσαν σε απόλυτο βαθμό το σχέδιο του κορυφαίου τεχνικού στη χώρα μας και θα μπορούσαν να είχαν μετατρέψει σε εύκολη επικράτηση το παιχνίδι αν ήταν λίγο πιο εύστοχοι, ή δεν υπήρχε (σωστά) το οφσάιντ του Μάγερ στην γκολάρα με ψαράκι του Λούκα Γιόβιτς. Τι να πει κανείς και για την άμυνα, τις μεταβάσεις τις αμυντικές, τη ταχύτητα στη μπάλα και στις συνεργασίες, στη τακτική ανταπόκριση και τη λειτουργία των γραμμών. Απλά υπέροχοι οι κιτρινόμαυροι και δεν θα γινόταν διαφορετικά, να πετύχουν δηλαδή τη νίκη τους σε αυτή τη διοργάνωση, αν δεν ήταν τέτοιοι: απλά υπέροχοι δηλαδή!

Ο Λόβρο Μάγερ πάτησε και πάλι όλο το γήπεδο, ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα τρεξίματα από οποιονδήποτε άλλον, τη στιγμή που πάλι ήταν μαέστρος του παιχνιδιού... Σε σούπερ, ξανά, μέρα η άμυνα που επέτρεψε μιάμιση στιγμή απειλής στην Λασκ, σε Πήλιο, Ρότα, Ρέλβας (μηδέν γκολ στην Νέα Φιλαδέλφεια σε 4 ματς), ενώ και Βιτάλις με Μαρίν έκαναν ματσάρα. Δεν υστέρησε κανείς, μήπως ο Γιόβιτς δεν κρατούσε και δεν έσπαγε to the point πάντα τη μπάλα; Πραγματικά μπράβο σε Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, αλλά επίσης, στον κόσμο της ΑΕΚ που μετέτρεψε την Νέα Φιλαδέλφεια σε καμίνι και έλιωσε τους πρωταθλητές Αυστρίας. Όλη τη διάρκεια του αγώνα το γήπεδο έβραζε, ήταν στο πόδι και στο τελευταίο κομμάτι βοήθησε τον Δικέφαλο να αμυνθεί σωστά και τους αντιπάλους να τα ...χάνουν και να βγάζουν την μπάλα σε 4 περιπτώσεις πλάγιο άουτ... Η έδρα φίλε μου, η έδρα, πάντα παίζει μπάλα και μιλάμε για την πιο δυνατή στην Ελλάδα!

***Στα ταμεία και τα πρώτα 2.1 μυρια για την ΑΕΚ και ενός λεπτού σιγή για όσους έλεγαν και έγραφαν πως η ομάδα του Νίκολιτς θα γράψει 0 βαθμούς στο Champions league. Καλή σας νύχτα...

*****Παρεμπιπτόντως η τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο Champions league ήταν και πάλι με σκορ 1-0, επί της Μίλαν, με απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ και με Ιταλό γκολκίπερ η ΑΕΚ στην εστία της... Αρέσει στην ιστορία με κάποιο τρόπο να επαναλαμβάνεται...