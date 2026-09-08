Βαθμολογία UEFA: Ξεκίνημα με το δεξί, κάτω από τους χίλιους βαθμούς η διαφορά από τη δεκάδα
Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να επικρατεί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και να βάζει 2.000 βαθμούς στο σακούλι της - με την Ελλάδα να καρπώνεται 400 για τη βαθμολογία της UEFA.
Η χώρα μας παραμένει βέβαια δωδέκατη, ωστόσο η διαφορά από την Τσεχία και την Πολωνία μειώθηκε, καθώς έχουμε πλέον 44.212 βαθμούς, ήτοι 513 λιγότερους από τους Τσέχους και 913 από τους Πολωνούς. Η διαφορά από την πρώτη δεκάδα έχει πέσει, με λίγα λόγια, κάτω από το χιλιάρικο, με το επόμενο ματς ανταγωνιστή μας να είναι σε δύο μέρες, όταν η Σλάβια Πράγας θα υποδεχτεί τη Λανς.
Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο ακόμα ματς την επόμενη εβδομάδα, όταν Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα υποδεχτούν Γιαγκελόνια και Χόφενχαϊμ αντίστοιχα για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
Η βαθμολογία της UEFA
- 10. Πολωνία 45.125
- 11. Τσεχία 44.725
- 12. Ελλάδα 44.212
- 13. Νορβηγία 38.612
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