Η νίκη της ΑΕΚ ενάντια στη ΛΑΣΚ έφερε την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να επικρατεί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και να βάζει 2.000 βαθμούς στο σακούλι της - με την Ελλάδα να καρπώνεται 400 για τη βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας παραμένει βέβαια δωδέκατη, ωστόσο η διαφορά από την Τσεχία και την Πολωνία μειώθηκε, καθώς έχουμε πλέον 44.212 βαθμούς, ήτοι 513 λιγότερους από τους Τσέχους και 913 από τους Πολωνούς. Η διαφορά από την πρώτη δεκάδα έχει πέσει, με λίγα λόγια, κάτω από το χιλιάρικο, με το επόμενο ματς ανταγωνιστή μας να είναι σε δύο μέρες, όταν η Σλάβια Πράγας θα υποδεχτεί τη Λανς.

Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο ακόμα ματς την επόμενη εβδομάδα, όταν Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα υποδεχτούν Γιαγκελόνια και Χόφενχαϊμ αντίστοιχα για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA