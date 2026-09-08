ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Τον Ολυμπιονίκη Δημοσθένη Ταμπάκο φιλοξένησε στην σουίτα ο Ηλιόπουλος

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Τον Ολυμπιονίκη Δημοσθένη Ταμπάκο φιλοξένησε στην σουίτα ο Ηλιόπουλος

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Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξένησε στην σουίτα του και στο ματς με την ΛΑΣΚ τον Ολυμπιονίκη, Δημοσθένη Ταμπάκο.

Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης σχέσης του οργανισμού της ΑΕΚ με τους αθλητές που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο και έχουν υπηρετήσει το Ευ Αγωνίζεσθαι, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, κ. Μάριος Ηλιόπουλος, φιλοξενεί απόψε τον Χρυσό Ολυμπιονίκη, Πρωταθλητή Κόσμου και Πρωταθλητή Ευρώπης στην γυμναστική, Δημοσθένη Ταμπάκο.

Μια κίνηση που δεν γίνεται για πρώτη φορά, καθώς σε κάθε αγώνα είτε για τις εγχώριες διοργανώσεις, είτε για τις Ευρωπαϊκές, ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξενεί αθλητές και αθλήτριες που έχουν γράψει την δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Ηλιόπουλος

     

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