Ο Μαρίν άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ και θύμισε τη γκολάρα που είχε σημειώσει στη Τουρκία κόντρα στην Σάμσουνσπορ στο Conference League.

Ήταν 11 Δεκεμβρίου του 2025, όταν η ΑΕΚ έφευγε με το «διπλό» από την έδρα της Σάμσουνσπορ που την είχε βάλει σε ράγες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Conference League.

Τότε ήταν τα γκολ των Μαρίν και Κοϊτά που είχαν υπογράψει την ανατροπή με 2-1, με τον πρώτο να ισοφαρίζει νωρίς στο β΄μέρος χάρη σε μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Κι εννιά μήνες αργότερα, ο Μαρίν επανέλαβε το κομψοτέχνημα που είχε παρουσιάσει στην Τουρκία.

Στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, ο Ρουμάνος μέσος με νέα τρομερή εκτέλεση φάουλ σημάδεψε ξανά την κλειστή γωνία του τερματοφύλακα κι έγραψε το 1-0 κόντρα στη ΛΑΣΚ, αποδεικνύοντας εκ νέου πως αποτελεί κίνδυνο - θάνατο από στημένες μπάλες.