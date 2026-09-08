Μαρίν: Το είχε κάνει ξανά με φαουλάρα στην Τουρκία κόντρα στην Σάμσουνσπορ
Ήταν 11 Δεκεμβρίου του 2025, όταν η ΑΕΚ έφευγε με το «διπλό» από την έδρα της Σάμσουνσπορ που την είχε βάλει σε ράγες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Conference League.
Τότε ήταν τα γκολ των Μαρίν και Κοϊτά που είχαν υπογράψει την ανατροπή με 2-1, με τον πρώτο να ισοφαρίζει νωρίς στο β΄μέρος χάρη σε μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Κι εννιά μήνες αργότερα, ο Μαρίν επανέλαβε το κομψοτέχνημα που είχε παρουσιάσει στην Τουρκία.
Στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, ο Ρουμάνος μέσος με νέα τρομερή εκτέλεση φάουλ σημάδεψε ξανά την κλειστή γωνία του τερματοφύλακα κι έγραψε το 1-0 κόντρα στη ΛΑΣΚ, αποδεικνύοντας εκ νέου πως αποτελεί κίνδυνο - θάνατο από στημένες μπάλες.
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