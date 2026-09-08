H UEFA όρισε τον Βασίλη Φωτιά να διευθύνει την αναμέτρηση της Σλάβιας Πράγας με τη Λανς για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πέρα από την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της φετινή League Phase του Champions League θα βρίσκεται και ένας Έλληνας διαιτητής, ο Βασίλης Φωτιάς. Συγκεκριμένα ο διεθνής ρέφερι ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση της Σλάβιας Πράγας με τη Λανς (10/09, 22:00) για την 1η αγωνιστική της τελικής φάσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Φωτιά στο Champions League, με την ΕΠΟ, αλλά και την ΚΕΔ να εκδίδουν από κοινού ανακοίνωση, στην οποία τον συγχαίρουν για αυτή του την πρωτιά.

«Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ συγχαίρουν τον διεθνή διαιτητή, Βασίλη Φωτιά και τα μέλη της ομάδας του, τους βοηθούς διαιτητές, Ανδρέα Μεϊντανά, Μιχάλη Παπαδάκη και τον 4ο διαιτητή, Αλέξανδρο Τσακαλίδη, για τον ορισμό τους στον αγώνα Champions League Σλάβια Πράγας – Λανς (10/09/2026, 22:00) και τους εύχονται καλή επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας του κ. Φωτιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΠΟ.