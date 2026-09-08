Ανεπανάληπτη αποθέωση για Νίκολιτς: «Είναι καλύτερος του Μαρέσκα, προηγήθηκε του... Νάγκελσμαν!»

Ο άλλοτε τερματοφύλακας, Ράνκο Στόγιτς, αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς για τη δουλειά του στην ΑΕΚ λίγες ώρες πριν την έναρξη της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ είναι ξανά στα... αστέρια του Champions League και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει γίνει το πρώτο θέμα στα σέρβικα ΜΜΕ για τη δουλειά που έχει κάνει στην Ένωση με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας των Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Άντερλεχτ και νυν ατζέντης, Ράνκο Στόγιτς μίλησε στη «Mozzart» και αποθέωσε τον προπονητή του Δικεφάλου, τονίζοντας ότι είναι καλύτερος του Έντσο Μαρέσκα της Μάντσεστερ Σίτι.

Χαρακτηριστικά είπε: «Νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι στην Ευρώπη, δύο χρόνια πριν από τους Γερμανούς, που δώσαμε μια ευκαιρία σε κάποιον που ήταν 27,5 ετών. Πέρασαν δύο χρόνια και οι Γερμανοί ξεκίνησαν αυτό το κύμα με τον Νάγκελσμαν. Δεν συνέβη τυχαία. Ήταν μάλιστα μια λεπτή στιγμή, πριν από τον αγώνα εναντίον της Βοϊβοντίνα στη Μπάνιτσα. Τότε είδα πώς ήταν ο Μάρκο. Και όταν είχε μια σειρά από σοβαρά άσχημα αποτελέσματα, πάντα έλεγα: είναι αφοσιωμένος και έξυπνος. Έρχεται το πρωί στις οκτώ και φεύγει το βράδυ στις επτά; Οπότε, είναι απλώς θέμα χρόνου.

Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους προπονητές, δεν θα υπερβάλω αν πω, στην Ευρώπη. Επειδή είναι αφοσιωμένος, έξυπνος, δουλεύει συνεχώς με τον εαυτό του. Και αυτό είναι το κλειδί. Ακόμα και ο Γκουαρδιόλα δεν έγινε έτσι μόνο και μόνο επειδή έπαιξε στην Μπαρτσελόνα. Αλλά δουλεύει συνεχώς, σκέφτεται, συνδυάζει.

Πόσες φορές έχει πει σε συνεντεύξεις ότι γι' αυτό χώρισε. Βγάζει τη γυναίκα του έξω για δείπνο και σκέφτεται αν θα παίξει 4-4-2 ή 4-3-3 και μετακινεί τα μπουκάλια. Το ίδιο κάνει και ο Μάρκο. Και πού είναι αυτός που βλέπω... Έχει ήδη ποιότητα για τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Τον βλέπω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν βλέπω όλους αυτούς τους άλλους προπονητές... ο Μάρκο Νίκολιτς είναι καλύτερος προπονητής από τον Μαρέσκα».