Το εντυπωσιακό video της ΑΕΚ για την επιστροφή της στο Champions League με αναφορές από το παρελθόν του Δικεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ΑΕΚ «πάτησε» τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας και πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Champions League! Οι πρωταθλητές λίγο μετά τη μεγαλειώδη νίκη ανέβασαν AI video που σηματοδότησε την επιστροφή στου Δικεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο video συμπεριλαμβάνονται παίκτες που άφησαν το στίγμα τους σε σπουδαίες βραδιές του Champions League, όπως οι Ντέμης Νικολαΐδης, Βάλτερ Σεντένο, Ζούλιο Σέζαρ και Νίκος Λυμπερόπουλος.

Επίσης στο video υπάρχει και μια αναφορά για τους προσεχείς υποψήφιους αντιπάλους της Ένωσης, καθώς εμφανίζονται με AI oι Χάαλαντ, Γιαμάλ, Μπαπέ, Κέιν και Ντεμπελέ.