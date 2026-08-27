Οι κυνηγοί σου κεραυνοί και τι ωραία που τεντώνει στην Φιλαδέλφεια το σεντόνι!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ που χάρη στην ποιότητα του ρόστερ της, την ικανότητα των φορ της, κλείδωσε με 4αρα εύκολα την επιστροφή της στην elit της Ευρώπης...

Η αναμέτρηση στην Σόφια της Βουλγαρίας μας είχε αναδείξει τη διαφορά μεταξύ της πρωταθλήτριας Ελλάδας και την αντίστοιχη της Βουλγαρίας, η ΑΕΚ είχε κυριαρχήσει στην καυτή έδρα της αντιπάλου της και αδίκως δεν είχε βρει γκολ, άξιζε να έχει προβάδισμα από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Γεγονός το οποίο είχαν αναγνωρίσει φίλοι και... αντίπαλοι μιας και η διαφορά ποιότητας στον αγωνιστικό χώρο και στα ρόστερ ήταν εμφανής δια γυμνού οφθαλμού. Ο Μάρκο Νίκολιτς δούλεψε όλες τις μέρες για να περάσει στους κιτρινόμαυρους πως απαιτείται να διασκεδάσουν αυτό το ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια και να χαρούν την ατμόσφαιρα. Τους αποφόρτισε και τους έδωσε να καταλάβουν πως αν εκμεταλλευτούν την έδρα που θα είναι καμίνι που θα βράζει, στην ούτως η άλλως καυτή Αθήνα των 37 βαθμών, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τα γκολ που θα τους ανοίξουν τον δρόμο για τα αστέρια του Champions League!

Θαρρείς και ο Σέρβος τεχνικός μιλάει με τον θεό του ποδοσφαίρου μιας και ακριβώς αυτό έγινε στην ...κόλαση της Νέας Φιλαδέλφειας: η ΑΕΚ μπήκε από την αρχή και έως το 35' με το πόδι πατημένο, κολλημένο πιο σωστά, στο γκάζι, έστειλε προειδοποιητική βολή με τον κορυφαίο του ματς και ειδικά του πρώτου μισού σίγουρα, Λόβρο Μάγερ, για να ακολουθήσει κιτρινόμαυρο ...τσουνάμι από την Ένωση με τρία γκολ και λίγα ήταν (δεν άργησε το τέταρτο τέρμα). Δίχως καμία απολύτως υπερβολή ήταν λίγα μιας και ακολούθησαν των τριων γκολ δυο σπουδαίες ευκαιρίες και ειδικά η ανεπανάληπτη, αυτή που ονομάζουμε άχαστη, του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Την ίδια ώρα ο αντίπαλος απείλησε την εστία του Στρακόσια μετά το 35' και έκανε το πρώτο σουτ στην εστία, στην αγκαλιά του διεθνούς Αλβανού γκολκίπερ, με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου!

Στον ύμνο της ΑΕΚ τονίζεται: οι κυνηγοί σου κεραυνοί και πώς να μην, όταν οι Γιόβιτς και Βάργκα για δεύτερο διαδοχικό ματς έβαλαν τρία γκολ ξανά, με αποτέλεσμα χάρη σε αυτούς και στα γκολ τους η ομάδα κλείδωνε από το 29' μόλις της αναμέτρησης την πρόκριση και την επιστροφή στην ελίτ της Ευρώπης. Επίσης χάρη στο φορ της ξανά, τον τεράστιο Λούκα Γιόβιτς, βρήκε το τέταρτο τέρμα της, με το κερδισμένο πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Μαρίν. Με αυτά και με τ' άλλα: Πραγματικά τι ωραία που τεντώνει στην Φιλαδέλφεια το σεντόνι (τουλάχιστον έως και τον Γενάρη του 2027)... Όλα αυτά σε ένα ατελείωτο πάρτι, σε μία έδρα που δεν σταμάτησε να χορεύει στον ρυθμό που επέβαλλε η πρωταθλήτρια Ελλάδας του Μάρκο Νίκολιτς, δεν γινόταν να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα με τέτοιο φανταστικό κόσμο, που έπαιξε μπάλα δίχως να είναι στο χορτάρι, μα έκανε τη διαφορά...

Μπορεί να εστιάζουμε και δικαιολογημένα στους φορ που βρήκαν τρία γκολ για την ομάδα και ένα κερδισμένο πέναλτι, αλλά στ' αλήθεια πώς να μη σταθείς στον εξαιρετικό Μάγερ, αλλά και γίνεται να προσπεράσεις την απόδοση την Κάιρινεν και φυσικά του Μαρίν, ή στην εντυπωσιακή εικόνα του Ρότα (με ασίστ παρακαλώ) και όλων στην άμυνα. Με τον φουλ σε ένταση και άριστο σε ανεβάσματα Πήλιο και το αλάνθαστο παιχνίδι των στόπερ Μουκουντί και Ρέλβας... Τον σταθερό όποτε χρειάστηκε Στρακόσια και ακόμη τον Κοϊτά που δεν του έβγαινε το παιχνίδι αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια και τακτικά ήταν αλάνθαστος! Όλα αυτά γιατί υπάρχει ο τυπάς στην άκρη του πάγκου, ο μετρ των προκρίσεων, ο τεράστιος Μάρκο Νίκολιτς που δικαιολογημένα γνώρισε την αποθέωση από ολόκληρο το γήπεδο για την ΑΕΚ που παρουσίασε σε ένα ματς τελικό αστεριών!

Ο Δικέφαλος πέταξε στα αστέρια εκεί που του αξίζει να βρίσκεται και αν κάτι τέτοιο το λέγαμε πέρυσι τέτοιο καιρό, όπως σωστά είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, θα μας έλεγαν τρελούς. Όμως όλα έγιναν και αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς, αγωνιστικού σχεδίου, προγραμματισμού από τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό, τον άριστο Χαβιέρ Ριμπάλτα και τη διοίκηση της ομάδας και τον ίδιο τον Μάριο Ηλιόπουλο. Αλλά φυσικά και του μεγαλείου του κόσμου αυτής της ομάδας μιας και ξανά η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν η έδρα που σε πνίγει, η κόλαση για το κακό, ο παράδεισος για το καλό, η πόλη και το σπίτι της ΑΕΚ στο οποίο από όταν επέστρεψε, όλα έγιναν όπως έπρεπε... Η Ευρώπη βλέπει ξανά την ομάδα που γνώρισε στα ίδια μέρη και η Ελλάδα κερδίζει από τις προκρίσεις της καλύτερης ελληνικής ομάδας τούτη την περίοδο (τεράστια προσφορά στο ranking ήδη με το μπόνους πρόκρισης στην League phase του Champions league)!

***Και όπως τραγουδούν οι Coldplay στο τραγούδι τους Yellow (διότι τίποτα δεν είναι τυχαίο): look at the stars, look how they shine for you (επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ΑΕΚάρα μου)!!!