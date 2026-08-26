Δείτε πότε είναι η κλήρωση της league phase του Champions League, όπου θα συμμετάσχει και η ΑΕΚ.

Για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ξεπερνά με περίσσια άνεση το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας και να κλείνει θέση στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πλέον τα φώτα πέφτουν στην κλήρωση της εν λόγω φάσης, στην οποία θα συμμετάσχει η Ένωση και που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κιτρινόμαυροι θα τοποθετηθούν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε pot, δίνοντας τέσσερις εντός έδρας αγώνες και τέσσερις εκτός.