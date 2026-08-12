Γιάγια Τουρέ: Το νικηφόρο ξεκίνημα του στη Σλόβαν Μπρατισλάβας
Στις αρχές του Ιουνίου του 2026, ο Γιάγια Τουρέ ανακοινώθηκε ως ο νεός προπονητής της ιστορικής Σλόβαν Μπρατισλάβας. Μάλιστα αυτή θα ήταν η πρώτη δουλειά του Ιβοριανού ως πρώτος προπονητής σε ανδρική ομάδα, καθώς μέχρι προτινός υπήρξε είτε τεχνικός σε ακαδημίες είτε βοηθός.
Πολλοί μάλιστα ήταν εκείνοι που ήταν δύσπιστοι σχετικά με το αν ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα ήταν έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να αναλάβει μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό σαν τη Σλόβαν, όμως, εκ του αποτελέσματος, η απόφαση του ήταν μάλλον σωστή.
Αναλυτικότερα, ο πρώην Ερυθρόλευκος μέσος έχει ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του στον σύλλογο της Σλοβακίας, καθώς είναι αήττητος σε έξι αγώνες, μετρώντας πέντε νίκες και μία ισοπαλία. Συγκεκριμένα στο εγχώριο πρωτάθλημα μετράει 2/2 νίκες ενώ στα προκριματικά του Champions League 3 νίκες, 1 ισοπαλία και δύο προκρίσεις.
🚨 Yaya Touré 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀 le Slovan Bratislava 🇸🇰 au barrage de la Ligue des Champions. 🇨🇮👏🏿
Entraîneur sérieux. 🫡 pic.twitter.com/8zThvegtQ5— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) August 11, 2026
Συγκεκριμένα απέκλεισε με συνολικό σκορ 3-1 την πρωταθλήτρια Γεωργίας, Ιμπέρια 1999 στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και με 4-1 την πρωταθλήτρια Σουηδίας, Μιάλμπι, στον επόμενο γύρο.
Έτσι η ομάδα από τη Μπρατισλάβα τσέκαρε το εισιτήριο της για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σλοβένικη, Τσέλιε, με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data να «βλέπει» την Σλόβαν στη League Phase του Champions League της νέας σεζόν.
[🔵 UCL league phase - projected seeding, as of 11 Aug]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 11, 2026
🇮🇱 Hapoel Beer-Sheva replaces 🇷🇸 Crvena zvezda in Pot 4.
🇭🇷 Dinamo Zagreb can climb to Pot 3 if they qualify and 🇳🇱 NEC eliminates 🇳🇴 Bodø/Glimt.
💰 Seeding position and club coefficient ranking within the league phase… pic.twitter.com/pmKY5FTpH7
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