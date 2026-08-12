Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός από την προοπτική του Champions League και ο Δημήτρης Τομαράς γράφει για μια βραδιά στο Ναϊμέγκεν που ξεκίνησε καλά, αλλά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, ενώ αναφέρεται και στην επόμενη δύσκολη μέρα!

Ο Ολυμπιακός δεν πέτυχε στην Ολλανδία. Απέτυχε στην επίτευξη του στόχου της πρόκρισης απέναντι στη Ναϊμέγκεν κυρίως γιατί τα καλά του διαστήματα στο παιχνίδι δεν ήταν τόσο μεγάλης διάρκειας και ουσίας ώστε να του δώσουν παραπάνω από ένα γκολ (αυτό του Ελ Καμπί) και βέβαια «χτυπήθηκε» στο πρώτο 45λεπτο από τον τραυματισμό του Ζότα (που έγινε αλλαγή στο 15’) και στο 2ο μέρος από την αποβολή του Φορτούνη στο 80ό λεπτό.

Σαφέστατα ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλισμένο τον όμιλο του Europa League (League Phase) αλλά καμία ομάδα δεν θέλει να χάνει και να αποκλείεται πόσο μάλλον από μία θεωρητικά και πρακτικά άπειρη αντίπαλο σε επίπεδο Ευρώπης. Η γεύση που αφήνει το τέλος της βραδιάς δεν είναι καλή κυρίως για την εικόνα των Πειραιωτών ακόμα και όταν έπαιζαν με 11 παίκτες.

Η... αρχή και τι δεν πήγε καλά ως το τέλος

Αρχικά ο Ολυμπιακός πέρασε ένα ιδιαίτερα ζόρικο πρώτο 45λεπτο. Η Ναϊμέγκεν είχε δοκάρι στο δέκατο λεπτό και δημιούργησε ουκ ολίγα προβλήματα στη δεξιά πλευρά των Πειραιωτών με δεξί μπακ τον Ροντινέϊ. Εκεί που... φόρτωνε συνέχεια με παίκτες και πίεζε για τα καλά.

Ο Ολυμπιακός είχε έναν πολύ καλό αμυντικά Μπρούνο και έναν ιδιαίτερα καλό Γκουστάβο Σα που προσπάθησε σε όλα τα επίπεδα από τη μέση και μπροστά αλλά δεν μπορεί να κρατήσει και πολλά από αυτό το πρώτο ημίχρονο πέραν της διπλής φάση του λίγο πριν το τέλος του και ειδικά του χαμένου τετ α τετ του Ζέλσον όχι από μεριάς ουσίας αλλά σε επίπεδο αντίδρασης. Ήταν δε και το δεύτερο διαδοχικό ματς μετά το 0-0 του Καραϊσκάκη όπου η ομάδα είχε τραυματισμό με τον Ζότα να βγαίνει εκτός στο δέκατο πέμπτο λεπτό για να εισέλθει στην θέση του ο Φορτούνης.

Τι τον άλλαξε στο διάστημα που ακολούθησε το 0-1; Ξεκάθαρα δημιουργικά τον βοήθησε η είσοδος του Φορτούνη αλλά σε μεγάλο βαθμό η θετικότατη εικόνα που συνέχισε να βγάζει ο Σα και φυσικά η εκτελεστική δεινότητα του Ελ Καμπί. Η συνέχεια όμως δεν θα ήταν ανάλογη διότι ποτέ σε ένα παιχνίδι που προηγείσαι στο 46’ δεν τελειώνουν όλα.

Με την δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού να έχει εμφανές πρόβλημα από την αρχή του αγώνα και για σημαντικό διάστημά του οι Πειραιώτες και δέχθηκαν γκολ σε επίθεση των Ολλανδών για το 1-1 και έχασαν και με αποβολή τον Φορτούνη στο 80ό λεπτό. Στην συνέχεια δέχθηκαν και το 2-1 στην κανονική διάρκεια το οποίο ορθώς ακυρώθηκε με υπόδειξη οφσάιντ για να οδηγηθούμε έτσι στην παράταση.

Ναι και στην παράταση είχε τις στιγμές του ο Ολυμπιακός. Η Ναϊμέγκεν σε ένα γενικό σύνολο αγώνα ωστόσο ήταν πιο καλή ομάδα – όπως έδειξε στο γήπεδο – μεσοεπιθετικά, έβγαλε αρκετές φάσεις και βέβαια το σημαντικότερο έκανε το 0-1, 2-1. Ο Ολυμπιακός στις ευκαιρίες που έφτιαξε δεν είχε ουσία ενώ υπήρξαν και τα σημεία που δεν είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας αλλά και ένας παίκτη που να κρατά περισσότερο τη μπάλα στα πόδια του, ώστε να δημιουργεί παραπάνω. Η απώλεια του Φορτούνη – σε μία φάση που διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι – έκανε ακόμα πιο ζόρικα τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα.



Ο Ολυμπιακός γενικά από αυτό το βράδυ δεν μπορεί να κρατήσει και ιδιαίτερα πολλά πράγματα. Είχε την πολύ καλή εμφάνιση του Πόποβιτς που έβγαζε ότι μπορούσε, τα θετικότατα μηνύματα του Γκουστάβο Σα (που η αλλαγή του έπαιξε ρόλο στο να πέσει η απόδοση των Πειραιωτών) και κάποιες καλές στιγμές του Ρόκα. Με αυτά τα στοιχεία δεν μπορείς να πάρεις μία πρόκριση και μάλιστα απέναντι σε μία ομάδα όπως η Ναϊμέγκεν που είναι φουλ επιθετική και παίζει τόσο γρήγορα μπροστά. Αγωνιστικές απογοητεύσεις του ματς για τον Ολυμπιακό υπήρξαν ο Ροντινέϊ ως δεξιός μπακ, ο Ζέλσον που ξεκάθαρα δεν έβγαλε την ποιότητα που μπορεί και ενώ για τον Μουζακίτη ξεκάθαρα δεν ήταν θετικό που έγινε αλλαγή στην αλλαγή.

Και τώρα τι; Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να δει το τι θα χρειαστεί να αλλάξει στην ομάδα. Έχει τις προσθήκες που στοχεύει να κάνει στις θέσεις των μπακ, των χαφ και όχι μόνο και από εκεί και πέρα θα κριθεί από τους ανθρώπους του το τι άλλο θα απαιτηθεί να διαφοροποιηθεί μετά από αυτήν την δύσκολη και σκληρή αγωνιστικά βραδιά.