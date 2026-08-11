Στο πρώτο μισό της παράτασης ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Εμρέ Μορ, «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του και έδωσε προβάδισμα στη Ναϊμέγκεν.

Ο Εμρέ Μορ «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του. Η Ναϊμέγκεν έκανε αντροπή στο πρώτο μέρος της παράτασης στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, με σκόρερ τον Τούρκο μεσοεπιθετικό.

Στο 95' o Σερί μέσα από την περιοχή σούταρε πάνω στα σώματα, η μπάλα να έφτασε στον Μορ, ο οποίος με τελείωμα από τα δεξιά έκανε το 2-1 για τους Ολλανδούς.

Το γκολ του Εμρέ Μορ