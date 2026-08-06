Για να γυρίσει ο ήλιος (και να έρθουν οι προκρίσεις) θέλει δουλειά πολλή...

Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για ένα απογοητευτικό ευρω-τριήμερο όχι μόνο λόγω αποτελεσμάτων, αλλά κυρίως για την εικόνα που έδειξαν οι «πρεσβευτές» της Ελλάδος και βάζει στο τραπέζι τα «μεγάλα πρέπει» των ρεβάνς.

Το σχέδιο επί χάρτου ήταν ιδανικό και για τις τρεις Ελληνικές ομάδες που έπαιξαν Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στα τρία ευρωπαϊκά Κύπελλα. Οι αγώνες εντός έδρας, οι αντίπαλοι δεν ήταν ονόματα που προκαλούν φόβο και τρόμο και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να γίνουν αποφασιστικά βήματα πρόκρισης ενόψει των εκτός έδρας ρεβάνς. Μάλιστα στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, όπου αντίπαλος ήταν η άσημη και αδύναμη ΤΣΣΚΑ 1948, για πολλούς υπήρχε και η απαίτηση (όχι άδικα) η υπόθεση πρόκριση στα play offs του Conference League να κριθεί από το πρώτο ματς στο Ολυμπιακό Στάδιο.

«Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει» λέει ο σοφός λαός κι αυτό ισχύει ξεκάθαρα και στο ποδόσφαιρο. Βράδυ Πέμπτης που ολοκληρώθηκε και το ματς του ΠΑΟΚ το... ταμείο έχει αρνητικό πρόσημο. Δυο ισοπαλίες (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός), μια ήττα (ΠΑΟΚ) και προφανώς «τρεχάτε ποδαράκια μου...» ενόψει των ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στο Ναϊμέγκεν, τη Σόφια και τις Βρυξέλλες.

Για... προβάδισμα πρόκρισης ούτε λόγος φυσικά, αφού πλέον όλες οι αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται τελικοί προκειμένου να πετύχουν οι τρεις από τους τέσσερις του Big 4 τους ευρωπαϊκούς στόχους τους. Ο Ολυμπιακός για να ξαναζήσει το... ταξίδι στα αστέρια του Champions League, ο Δικέφαλος του Βορρά για να μείνει σε League Phase του Europa και το «Τριφύλλι» για να... επιβιώσει ευρωπαϊκά και να μην «μαυρίσει» την σεζόν του πριν καν καλά – καλά αρχίσει!

Από όπου κι αν το πιάσει κανείς, γίνεται αμέσως κατανοητό ότι την ερχόμενη Τρίτη και την ερχόμενη Πέμπτη υπάρχουν τρεις «τελικοί», αφού οι ομάδες μας έκαναν... τα εύκολα δύσκολα στις έδρες τους. Αν υπάρχουν ελπίδες; Φυσικά και υπάρχουν. Και για τους τρεις. Ακόμη και τώρα στα μάτια μου και νομίζω στα μάτια των περισσοτέρων φαντάζουν φαβορί για να περάσουν στην φάση των play offs. Ακόμη κι ο ΠΑΟΚ που θα... κουβαλήσει στις Βρυξέλλες την ήττα της Τούμπας.

Πόσες και πόσες φορές οι Θεσσαλονικείς έκαναν μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα; Ε, ήρθε η ώρα να κάνουν άλλο ένα. Προσοχή όμως. Θα πρέπει να δούμε στροφή 180 μοιρών από όσα είδαμε στο γκαζόν του «Γ. Καραϊσκάκης», του ΟΑΚΑ και της Τούμπας το περασμένο τριήμερο. Αυτό που κάνει τους πάντες επιφυλακτικούς δεν είναι τα αποτελέσματα. Αλλωστε από την στιγμή που καταργήθηκε και το «εκτός έδρας γκολ», έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Αυτό που χτυπάει το... καμπανάκι ενόψει των επαναληπτικών αγώνων είναι οι εμφανίσεις στα πρώτα ματς που κατά γενική ομολογία ήταν κακές.

Μη βγάλει κανείς τώρα τον «μεγεθυντικό φακό» και ψάχνει για καλά «πεντάλεπτα και δεκάλεπτα». ΟΚ θα βρει και στα τρία γήπεδα διαστήματα που Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ήταν καλοί. Βρήκαν και τις στιγμές τους. Όμως όπως είπαμε και παραπάνω το ταμείο λέει «τρία ματς, μηδέν νίκες, 1 γκολ ενεργητικό», άρα στον έλεγχο ο βαθμός είναι κάτω από τη βάση. Μπορούν οι ομάδες μας μέσα σε διάστημα λιγότερο της μιας βδομάδας να μας δείξουν εντελώς διαφορετική εικόνα;

Παπάδες δεν περιμένουμε και θα ήταν και παράλογο να περιμένουμε όταν δεν είμαστε ούτε στα μισά του Αυγούστου. Περίοδος προετοιμασίας είναι ακόμη, αλλά παράλληλα με «μεγάλα πρέπει». Ε, αυτά τα πρέπει έτσι όπως διαμορφώθηκαν τώρα ίσως κάνουν και καλό. Κάνουν τους πάντες να ξεχάσουν το... καλοκαιράκι και να καταλάβουν πως σε 90' (ή και 120') παίζεται μια χρονιά. Χρήμα, δόξα, ηρεμία και πάει λέγοντας.

