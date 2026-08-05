Ισοπαλία μέσα για τον Ολυμπιακό, σημαίνει θρίλερ κι ίσως πέναλτι έξω!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό και τη συνέχεια του στην Ευρώπη με αφορμή το πρώτο παιχνίδι με την Ναϊμέγκεν.

Όποιος διάβαζε χθες τα τέσσερα facts που κατέγραφα , θα καταλάβαινε ότι η ισοπαλία θα ήταν το πιθανότερο αποτέλεσμα στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Μετά από αυτό το 0-0 ο Ολυμπιακός…

Έχει σε οκτώ εντός έδρας παιχνίδια με ολλανδικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες!

Δεν έχει κερδίσει ποτέ σε πέντε ευρωπαϊκά προκριματικά παιχνίδια αρχές Αυγούστου (τέσσερις δύσκολες ισοπαλίες εντός έδρας και μία ήττα εκτός έδρας)!

Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει χάσει ποτέ από ολλανδική ομάδα, αλλά έχει τέσσερις ισοπαλίες και μόλις μία νίκη!

Με τον Ισπανό διαιτητή Μαρία Σάντσεθ ο Ολυμπιακός σε πέντε παιχνίδια έχει πέντε ισοπαλίες!

Πλέον, όμως, πρέπει να πάμε σε ένα fact Νο 5! Όταν ο Ολυμπιακός φέρνει ισοπαλία εντός έδρας σε καλοκαιρινό πρώτο προκριματικό στην Ευρώπη η ρεβάνς είναι θρίλερ, που σημαίνει οριακό αποκλεισμό, ακόμη και στα πέναλτι η, πρόκριση στα πέναλτι!!!

Το 2016 στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ είχαμε Ολυμπιακός-Χάποελ Μπερ Σέβα 0-0 και Χάποελ Μπερ Σέβα-Ολυμπιακός 1-0 με γκολ στο 79’

Το 2021 πάλι στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ είχαμε Ολυμπιακός-Λούντογκορετς 1-1 και Λούντογκορετς-Ολυμπιακός 2-2 κι αποκλεισμός στα πέναλτι, σε ματς στο οποίο ο Ολυμπιακός έπαιζε με 10 παίκτες σε όλη την παράταση λόγω αποβολής του Μπα.

Το 2022 στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ είχαμε Ολυμπιακός-Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1 και Σλόβαν Μπρατισλάβας-Ολυμπιακός 2-2 (1-1 στο 90λεπτο) και πρόκριση στα πέναλτι, σε ματς στο οποίο έπαιζε μάλιστα με παίκτη παραπάνω σε όλη την παράταση λόγω αποβολής παίκτη της Σλόβαν

Άρα, στο Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός έχει δύο αποκλεισμούς, ένα με γκολ στα τελευταία λεπτά και ένα στα πέναλτι. Και στο Γιουρόπα Λιγκ έχει μία πρόκριση στα πέναλτι. Και ιστορικά δηλαδή τα πράγματα θα είναι δύσκολα στη ρεβάνς, καθώς εκτός των άλλων τώρα αντίπαλος είναι μία ολλανδική ομάδα κι όχι μία από το Ισραήλ, τη Βουλγαρία η, την Σλοβακία.

Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός και τουλάχιστον ιστορικά η ρεβάνς μας παραπέμπει σε ένα παιχνίδι στο οποίο όλα θα είναι ρευστά ως το τέλος και θα κριθεί στις λεπτομέρειες, πιθανόν και στη διαδικασία των πέναλτι. Συνεπώς, η μόνη διέξοδος για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι να εμφανιστεί πολύ καλύτερη απ΄ ότι χθες, απέναντι σε ένα αντίπαλο που είναι καλός και δυνατός, αλλά στα μέτρα του.

Η ΝΕΚ σε σχέση με την ομάδα της που στο περασμένο ολλανδικό πρωτάθλημα γοήτευσε και τερμάτισε 3η, δεν έχει πλέον τους δύο καλύτερους παίκτες της, τον εξτρέμ Ονάλ και τον χαφ Σανό, που πουλήθηκαν αντί 27 εκ. Ευρώ συνολικά σε Λιλ και PSV. Ακόμη κι ένας τρίτος βασικός, ο αμυντικός Καπλάν, έχει αποχωρήσει.

Ο αγώνας χθες στο Καραϊσκάκη έδειξε ότι υπάρχει μία σχετική ισορροπία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη ΝΕΚ. Με τη διαφορά ότι οι Ολλανδοί στα καλά τους διαστήματα, είτε τρίλεπτα, είτε δεκάλεπτα, μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Πόσο δε μάλλον όταν τα μπακ του Ολυμπιακού έχουν αδυναμίες. Δύο φορές ο Μπρούνο έχασε εντελώς τον προσωπικό του αντίπαλο σε μπαλιές που έγιναν από τα άκρα. Ο δε Σάλιακας όταν έγινε καλή σέντρα από απέναντι φάνηκε ανήμπορος να αντιδράσει με κεφαλιά. Απλά ήταν τυχεροί κι οι δύο γιατί καμία φάση δεν έγινε γκολ: η μία κεφαλιά πήγε στο δοκάρι (με οφσάϊντ που είχε προηγηθεί), η άλλη κεφαλιά από θέση για γκολ έφυγε άουτ και το σουτ από πολύ καλή θέση κατέληξε στα χέρια του Πόποβιτς.

Παρεμπιπτόντως, ο Πόποβιτς ξεκίνησε βγάζοντας ανασφάλεια με δύο κακές εξόδους και μέτρια διωξίματα της μπάλας με τα πόδια. Ήταν τυχερός που δεν έφαγε γκολ στην πρώτη του κακή στιγμή, αλλά και στη φάση με το δοκάρι (στο οφσάϊντ). Ωστόσο, όταν «ζεστάθηκε», ας το πούμε έτσι, ήταν πραγματικά καλός. Με τέσσερις επεμβάσεις, εκ των οποίων μία πολύ δύσκολη. Και με έξοδο σε πλαγιοκόπηση, που βοήθησε να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Και σε μία σέντρα τη μάζεψε την μπάλα στον αέρα.

Εν τέλει, μία θετική παρουσία.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται πάση θυσία top κεντρικό χαφ και top εξτρέμ. Ειδάλλως, δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Το ευχάριστο από χθες έχει να κάνει με το Ρέτσο, που δεν έχει κάτι σοβαρό. Ενοχλήθηκε στον αστράγαλο του, όπου είχε τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό, αλλά ήταν και θέμα κόπωσης που ζήτησε αλλαγή, αφού είχε να παίξει μπάλα σχεδόν ένα ολόκληρο μήνα. Στη δε ρεβάνς θα είναι διαθέσιμοι ο Έσε με τον Σιπιόνι.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ελ Κααμπί έδωσε συγκλονιστικές μάχες, χαμηλά και ψηλά. Και είχε και συγκλονιστικά τρεξίματα. Έβγαινε από την περιοχή να πάρει μπάλες και κοντά στην περιοχή έδωσε δύο καλές πάσες για σουτ σε συμπαίκτες του. Κι είχε κι ο ίδιος ένα επικίνδυνο σουτ. Όλα αυτά τα πιστώνεται, όμως δεν αρκούν όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο.

Τρεις φορές στο β΄ ημίχρονο βρέθηκε σε θέση για ένα καλό σουτ. Τη μία πλάσαρε στα χέρια του τερματοφύλακα και τις άλλες δύο καθυστέρησε και δεν τελείωσε καν τις φάσεις. Πάνω απ΄ όλα, όμως, είχε τρεις φορές τη δυνατότητα με μία απλά προσεκτική πάσα να βγάλει συμπαίκτη του σε θέση για γκολ και ποτέ δεν έκανε τη σωστή μπαλιά. Τη μία φορά στον Τσικίνιο, την άλλη στον Ζέλσον και την τρίτη στον Ζότα. Ειδικά η τρίτη στιγμή ήταν κραυγαλέα. Ο Ζότα έκανε τη σωστή κίνηση για να μην βγει οφσάϊντ κι ο Ελ Κααμπί απλά χρειάζονταν να κάνει μία σωστή πάσα για να τον βγει ο Πορτογάλος φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ. Και η πάσα ήταν πιο δυνατή απ΄ ότι έπρεπε, δίνοντας την ευκαιρία στον γκολκίπερ να βγει μακριά από την εστία του και να διώξει.

Ο Ολυμπιακός μοιάζει να μην είχε καθαρές ευκαιρίες στο παιχνίδι ακριβώς γιατί τις πέταγε στα σκουπίδια τις στιγμές για να κάνει κλασικές ευκαιρίες. Υπήρξαν πολλές αντεπιθέσεις απέναντι σε άμυνα με λίγους παίκτες που ήταν θέμα μίας καλής πάσας για να γίνει φάση-και δεν έγινε ποτέ, γιατί δεν έγινε η καλή πάσα. Ειδικά σε μία περίπτωση με τον Ρόντινεϊ. Και σε μία ακόμη με τον Ελ Κααμπί ξανά, να βιάζεται να δώσει στον Ζέλσον.

Λείπει η εξτρά ποιότητα, προφανώς. Εκεί που ο Ζέλσον με το που μπήκε στο ματς τους πέρασε όλους, στο τέλος πλαγιοκόπησε και γύρισε την μπάλα στο πρώτο δοκάρι-αν είναι δυνατόν, κι ο Ελ Κααμπί και ο Τσικίνιο να μείνουν στο δεύτερο δοκάρι και να μην πάει κανείς στο πρώτο. Ακόμη και στις στατικές φάσεις, δύο φάουλ από καλές θέσεις εκτελέστηκαν τραγικά από τον Ρόντινεϊ, ο οποίος επιπλέον στο 93΄ στην τελευταία στιγμή του αγώνα είχε την ευκαιρία να εκτελέσει ένα καλό κόρνερ κι έστειλε την μπάλα στο άλλο σημαιάκι του κόρνερ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι