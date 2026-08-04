Μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν (0-0) φίλοι των Πειραιωτών αποδοκίμασαν, όμως στη συνέχεια έστειλαν μήνυμα στήριξης ενόψει ρεβάνς.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μπει με το... δεξί στη σεζόν 2026-27, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο και συνεπώς η πρόκριση στα Play Offs του Champions League θα κριθεί στη ρεβάνς της Ολλανδίας.

Φίλοι των Πειραιωτών δεν ήταν ευχαριστημένοι με την εικόνα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ακούστηκαν μερικές αποδοκιμασίες στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Φυσικά αυτό κράτησε για λίγο, καθώς ο στόχος της πρόκρισης παραμένει και στη συνέχεια ακούστηκαν συνθήματα στήριξης, όπως «Θρύλε μπορείς να προκριθείς».