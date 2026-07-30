Τα εγγυημένα έσοδα ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αν μπουν στη League Phase του Champions League!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το σύστημα διανομής των χρημάτων και εξηγεί γιατί δεν τους επηρεάζει οικονομικά τυχόν κοινή συμμετοχή και γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει σε δέκα εκατ. ευρώ περισσότερα από την ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ μετέχοντας και μάλιστα ως ισχυρή απευθείας στα πλέι οφ του Champions League και ο Ολυμπιακός έχοντας πριν από αυτά να ξεπεράσει το εμπόδιο της ολλανδικής Ναϊμέγκεν φιλοδοξούν να πετύχουν τη δεύτερη ελληνική συμμετοχή στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης και ακόμα καλύτερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχουμε την πρώτη διπλή ελληνική συμμετοχή στην τρίτη σεζόν εφαρμογής του νέου φορμάτ.

Και επειδή η κουβέντα όταν μιλάμε για Champions League συνδέεται και με το οικονομικό μπόνους συμμετοχής υπάρχει από τώρα μία πρώτη εικόνα των εγγυημένων τους εσόδων, αν πάρουν τα δύο από τα επτά εναπομείναντα εισιτήρια για την κορυφαία διοργάνωση με τις πρώτες 29 θέσεις να είναι καπαρωμένες από το τέλος των περσινών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Πρώτη διευκρίνιση: όταν μιλάμε για εγγυημένα έσοδα αναφερόμαστε στο ποσό που δικαιούται μία ομάδα μόνο με τη συμμετοχή της στη League Phase. Χωρίς χρήματα από αποτελέσματα, μπόνους τελικής κατάταξης στη βαθμολογία των 36 ή μπόνους πρόκρισης στις επόμενες φάσεις

Δεύτερη διευκρίνιση: Το σύστημα διανομής των χρημάτων αυτού που πάλαι ποτέ αποκαλούσαμε market pool έχει αλλάξει με το νέο φορμάτ και το έσοδο των δύο ελληνικών ομάδων δεν επηρεάζεται πλέον, όπως προ τριετίας, από το αν θα είναι μόνες τους στη League Phase ή με… παρέα δεύτερης ελληνικής ομάδας. Με άλλα λόγια ΑΕΚ ή Ολυμπιακός δεν πρόκειται να ευνοηθούν οικονομικά από τον τυχόν αποκλεισμό του άλλου.

Με τα προ νέου φορμάτ δεδομένα αν προκρινόταν μόνο η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός θα εισέπρατταν όλο το market pool (βάσει του ελληνικού τηλεοπτικού συμβολαίου) και θα το μοιράζονταν, αν προκρίνονταν και οι δύο. Μάλιστα η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα έπαιρνε το 55% και ο Ολυμπιακός το υπόλοιπο 45%.

Τώρα πλέον δεν ισχύει αυτό, οπότε δεν υπάρχει καν λόγος ανάπτυξης της περίφημης ελληνικής εγχώριας τοξικότητας!

Τι σημαίνει Value Pillar

Με το νέο φορμάτ μπήκε στη ζωή μας ο όρος… value pillar!

Τι είναι αυτό;

Ο τρόπος διανομής των χρημάτων του παλιού market pool, που έρχονται να προστεθούν στο εγγυημένο μπόνους πρόκρισης στη League Phase, που είναι 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα.

Το Value Pillar είναι ο συνδυασμός αυτού που γνωρίζαμε στο παρελθόν ως market pool (αξία του τηλεοπτικού συμβολαίου κάθε χώρας) σε συνδυασμό με τον συντελεστή 5ετίας, αλλά και 10ετίας κάθε ομάδας.

Για να γίνει κατανοητό οι 36 ομάδες που μετέχουν στη League Phase κάθε διοργάνωσης κατατάσσονται από το 1-36 σε δύο «βαθμολογίες».

Η πρώτη (european part) αφορά τον συνδυασμό τηλεοπτικού συμβολαίου της χώρας κάθε ομάδας με τον 5ετή συντελεστή της στο uefa ranking και διανέμει το 73% του ταμείου. Το κάθε μερίδιο αξίζει 935.000 ευρώ. Ο τελευταίος της βαθμολογίας παίρνει αυτό το ένα μερίδιο, ο 35ος το διπλάσιο, ο 34ος το τριπλάσιο, ο πρώτος 935.000 ευρώ επί 36 μερίδια.

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση των 36 ομάδων (non-european part) γίνεται βάσει του 10ετούς συντελεστή τους, δηλαδή των ευρωπαϊκών τους αποτελεσμάτων τα δέκα τελευταία χρόνια και διανέμει το υπόλοιπο 27% του ταμείου. Κατά τον ίδιο τρόπο κάθε μερίδιο αξίζει 346.000 ευρώ, ο 36ος από πλευράς συντελεστή παίρνει ένα μερίδιο, ο πρώτος… 346.000 επί 36!

Τι ισχύει για ΑΕΚ και Ολυμπιακό

Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι ΑΕΚ και Ολυμπιακός δεν επηρεάζονται από το αν θα είναι μόνοι τους στη League Phase ή αν θα έχουν… παρέα ο ένας τον άλλον, αλλά από το ποιες θα είναι οι υπόλοιπες πέντε ομάδες της προκριματικής φάσης (αν υποθέσουμε ότι και οι δύο θα καταφέρουν να προκριθούν) που θα προστεθούν στις 29, που έχουν ήδη πάρει τη θέση τους και έχουν κλεισμένα εισιτήρια για το Μονακό.

Με μία πρώτη προσομοίωση και υπολογισμό βασισμένο σε νορμάλ προκρίσεις στα πλέι οφ (με βάση τους ισχυρούς σε champions και league path) τα εγγυημένα έσοδα ΑΕΚ και Ολυμπιακού από τη συμμετοχή τους στη League Phase θα έχουν μία σημαντική διαφορά της τάξης περίπου των 10 εκατ. ευρώ!

Και αυτό γιατί μπορεί και οι δύο να βασίζονται στο ίδιο τηλεοπτικό συμβόλαιο (από τα ελληνικά τηλεοπτικά δικαιώματα) που είναι μόλις το 26ο των 55 ομοσπονδιών για αυτή την τριετία, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ψηλά από την ΑΕΚ και σε 5ετή και σε 10ετή συντελεστή.

Ετσι προκύπτει και η διαφορά των μεριδίων τους γιατί στο european part ο Ολυμπιακός θα είναι κάπου ανάμεσα στην 28η με 30η θέση επί των 36 ομάδων και η ΑΕΚ δύσκολα να είναι πάνω από την 36η (34η στην ιδανική περίπτωση), ενώ στην κατηγοριοποίηση του non european part ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι στο 20-22 και η ΑΕΚ στο 33-34.

Με απλά λόγια και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από τα 18.620.000 ευρώ, αλλά τα εγγυημένα χρήματα του Ολυμπιακού από ενδεχόμενη συμμετοχή στη League Phase του Champions League θα ξεπερνούν κατά τι τα 31 εκατ. ευρώ και της ΑΕΚ θα είναι λίγο πάνω από τα 21 εκατ. ευρώ.

Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνουμε, με το ποιες θα είναι οι ομάδες που θα προκριθούν από τα πλέι οφ και θα προστεθούν στις 29 που βρίσκονται ήδη στη League Phase.

Για τον Ολυμπιακό δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση από κάτι τέτοιο (μπορεί να φτάσει στα 33 εκατ. ευρώ εγγυημένα έσοδα σε ένα τέτοιο σενάριο) αλλά η ΑΕΚ μπορεί να προσεγγίσει περίπου και στα 25 εκατ. ευρώ, αν πούμε ότι από τα πλέι οφ του Champions League προκρίνεται όχι η Λιόν αλλά η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ και από το champions path προκρίνεται μόνο η ΑΕΚ από τους ισχυρούς και τη συνοδεύουν στη League Phase ομάδες όπως η Αραράτ από την Αρμενία, η Λέφσκι Σόφιας, η ΛΑΣΚ και η Βίκινγκ…

Τα υπόλοιπα μπόνους από τη League Phase

Εκτός των εγγυημένων χρημάτων στη League Phase του Champions League κάθε βαθμός που θα κατακτούν ΑΕΚ ή Ολυμπιακός θα τους αποφέρει 700.000 ευρώ (2,1 εκατ. ευρώ η νίκη, 700.000 η ισοπαλία), ενώ υπάρχει και μπόνους τελικής κατάταξης.

Η 36η ομάδα της τελικής βαθμολογίας εισπράττει ένα μερίδιο της τάξης των 275.000 ευρώ, ο 35ος 275.000 επί δύο, ο 34ος 275.000 επί τρία κοκ

Οι ομάδες που τερματίζουν από την 1η έως την 8η θέση εξασφαλίζουν έξτρα δυο εκατ. ευρώ και οι ομάδες από την 9η έως την 16η θέση έξτρα ένα εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα η πρόκριση στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ (εκεί που έφτασε πέρυσι ο Ολυμπιακός) αποφέρει έξτρα ένα εκατ. ευρώ και η πρόκριση στους 16 επιπλέον 11 εκατ. ευρώ σε κάθε ομάδα…

Ας μείνουμε εδώ, όμως…

Δεν χρειάζεται να το πάμε παρακάτω.