Αποκλεισμός στα πέναλτι από την Καϊράτ για την Ομόνοια, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εννέα παίκτες.

Στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League θα συνεχίσει η Ομόνοια, με επόμενο αντίπαλο τη Λίνκολν, καθώς ηττήθηκε από την Καϊράτ στη διαδικασία των πέναλτι.

Το 1-0 του πρώτου αγώνα δεν αποδείχθηκε αρκετό για την πρωταθλήτρια Κύπρου στον επαναληπτικό του Καζακστάν, αφού η αποβολή του Κακουλλή στο 26ο λεπτό άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση χάρη στο γκολ του Εντμίλσον στο 37’, σε ένα ματς όπου είχαν τον απόλυτο έλεγχο και κυριάρχησαν επιθετικά, ολοκληρώνοντας τα 120 λεπτά με 37 τελικές προσπάθειες. Παρά τη δεύτερη αποβολή της στο παιχνίδι, αυτή του Κουλιμπαλί στο 111’, η Ομόνοια άντεξε και έστειλε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, όμως, οι Μπάλκοβετς και Παναγιώτου δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν, με την Καϊράτ (είχε αστοχήσει και ο Μπαϊμπέκ) να παίρνει τελικά την πρόκριση με 6-5.