Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του προκριματικού του ομίλου του UEFA Women’s Champions League.

Ο ΠΑΟΚ... πάτησε την Χάποελ Ιερουσαλήμ στην Βέροια. Οι νταμπλούχες Ελλάδας νίκησαν με 3-1 τις πρωταθλήτριες Ισραήλ στην Βέροια και πήραν το «εισιτήριο» για τον τελικό του προκριματικού ομίλου του UEFA Women’s Champions League. Πρωταγωνίστριες η Γκούνη των δυο γκολ και η Γκατσανίτσα που έβαλε υπέροχο τέρμα.

Οι Ασπρόμαυρες θα αντιμετωπίσουν το ερχόμενο Σάββατο (25/7) τη Νέφτσι, ξανά σε νοκ άουτ ματς στη Βέροια, όπου θα κριθεί η πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο. Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν την πρόκριση στην αδικοχαμένη νεαρή αθλήτρια Άννα Μαρία Πανταζώνη.

Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 19ο λεπτό, όταν ο Χάποελ έμεινε με δέκα παίκτριες λόγω της αποβολής της Σολέρα. Στο 41ο λεπτό ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και προηγήθηκε με κεφαλιά της Γκούνη.

Οι Ισραηλινές ισοφάρσαν (προσωρινά) στο 61' με την Ντα Σίλβα, όμως η Γκούνη έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα της, με το δεύτερο προσωπικό της γκολ και στο 90+2' η Γκατσανίτσα έβαλε το... κερασάκι στην «τούρτα» της πρόκρισης του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ (Πατρικίδης): Νόιχαους, Γιαννακά, Κιουρεξίδου, Γκούνη, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Λιοπίς (89′ Μαλαμούση), Μιχαήλ (59′ Γκιζάρη), Αργυρίου (Σχορτσιανίτη 89′), Τζούρτζεβιτς (75′ Βαρδαλή), Γκατσανίτσα