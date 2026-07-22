ΠΑΟΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ 3-1: «Πέταξε» για την επόμενη φάση του Women’s Champions League
Ο ΠΑΟΚ... πάτησε την Χάποελ Ιερουσαλήμ στην Βέροια. Οι νταμπλούχες Ελλάδας νίκησαν με 3-1 τις πρωταθλήτριες Ισραήλ στην Βέροια και πήραν το «εισιτήριο» για τον τελικό του προκριματικού ομίλου του UEFA Women’s Champions League. Πρωταγωνίστριες η Γκούνη των δυο γκολ και η Γκατσανίτσα που έβαλε υπέροχο τέρμα.
Οι Ασπρόμαυρες θα αντιμετωπίσουν το ερχόμενο Σάββατο (25/7) τη Νέφτσι, ξανά σε νοκ άουτ ματς στη Βέροια, όπου θα κριθεί η πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο. Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν την πρόκριση στην αδικοχαμένη νεαρή αθλήτρια Άννα Μαρία Πανταζώνη.
Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 19ο λεπτό, όταν ο Χάποελ έμεινε με δέκα παίκτριες λόγω της αποβολής της Σολέρα. Στο 41ο λεπτό ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και προηγήθηκε με κεφαλιά της Γκούνη.
Οι Ισραηλινές ισοφάρσαν (προσωρινά) στο 61' με την Ντα Σίλβα, όμως η Γκούνη έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα της, με το δεύτερο προσωπικό της γκολ και στο 90+2' η Γκατσανίτσα έβαλε το... κερασάκι στην «τούρτα» της πρόκρισης του ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ (Πατρικίδης): Νόιχαους, Γιαννακά, Κιουρεξίδου, Γκούνη, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Λιοπίς (89′ Μαλαμούση), Μιχαήλ (59′ Γκιζάρη), Αργυρίου (Σχορτσιανίτη 89′), Τζούρτζεβιτς (75′ Βαρδαλή), Γκατσανίτσα
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