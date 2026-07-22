Το Football Meets Data παρουσιάζει το ποσοστό πιθανοτήτων που έχει η ΑΕΚ ώστε να βρεθεί στους ισχυρούς των Playoffs του Champions League.

Το βλέμμα της στραμμένο στους αγώνες των προκριματικών του Champions League έχει αυτό το διάστημα η ΑΕΚ, ενόψει των δικών της αγώνων που... πλησιάζουν, στα Playoffs της διοργάνωσης.

Η Ένωση θέλει να επιστρέψει στα «αστέρια» μετά το 2019 και στις 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλό της, πολύ περισσότερο όμως θα γνωρίζει (από την ερχόμενη εβδομάδα) αν θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους της κλήρωσης. Μάλιστα, χρειάζεται να συμβούν συγκεκριμένα πράγματα ώστε να έχει πιο... ευνοϊκή κλήρωση (σσ δηλαδή να πάει στους ισχυρούς).

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί αποκλεισμό μιας εκ των Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και (ή) Ερυθρού Αστέρα, όμως τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον 2ο προκριματικό δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά, αφού όλες νίκησαν, εκτός από τη Ντιναμό που έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Τουν.

Βάσει λοιπών των αποτελεσμάτων και άλλων παραμέτρων που μετρήθηκαν, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει αυτή τη στιγμή 35% πιθανότητες στον «Δικέφαλο» να βρεθεί στους ισχυρούς των Playoffs.