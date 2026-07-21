Οι οπαδοί της Γκόρνικ Ζάμπρζε συγκρούστηκαν με την τουρκική αστυνομία πριν τη σέντρα στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο ματς της Φενέρμπαχτσε με την Γκόρνικ Ζάμπρζε, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η πολωνική ομάδα έχει τη συμπαράσταση περίπου 2.000 οπαδών της, οι οποίοι λίγο πριν τη σέντρα συγκρούστηκαν με μεγάλη ένταση με την τουρκική αστυνομία. Οι Τούρκοι αστυνομικοί, μάλιστα, προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, ενώ στο βίντεο φαίνεται να επιχείρησαν να πάρουν και πανό από τους Πολωνούς οπαδούς!

Δείτε βίντεο

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçından önce Zabzre taraftarı ile polis arasında kavga çıktı.pic.twitter.com/ckZY1lRooO July 21, 2026

Στο ημίχρονο το σκορ του αγώνα ήταν 1-0 με εκτέλεση φάουλ του Ταλίσκα.

Το γκολ της Φενέρ