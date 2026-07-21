Champions League: Επεισόδια στο Φενέρμπαχτσε - Γκόρνικ Ζάμπρζε

Newsroom
Champions League: Επεισόδια στο Φενέρμπαχτσε - Γκόρνικ Ζάμπρζε

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι οπαδοί της Γκόρνικ Ζάμπρζε συγκρούστηκαν με την τουρκική αστυνομία πριν τη σέντρα στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο ματς της Φενέρμπαχτσε με την Γκόρνικ Ζάμπρζε, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η πολωνική ομάδα έχει τη συμπαράσταση περίπου 2.000 οπαδών της, οι οποίοι λίγο πριν τη σέντρα συγκρούστηκαν με μεγάλη ένταση με την τουρκική αστυνομία. Οι Τούρκοι αστυνομικοί, μάλιστα, προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, ενώ στο βίντεο φαίνεται να επιχείρησαν να πάρουν και πανό από τους Πολωνούς οπαδούς!

Δείτε βίντεο

Στο ημίχρονο το σκορ του αγώνα ήταν 1-0 με εκτέλεση φάουλ του Ταλίσκα.

Το γκολ της Φενέρ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα