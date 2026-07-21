Champions League: Επεισόδια στο Φενέρμπαχτσε - Γκόρνικ Ζάμπρζε
Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο ματς της Φενέρμπαχτσε με την Γκόρνικ Ζάμπρζε, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
Η πολωνική ομάδα έχει τη συμπαράσταση περίπου 2.000 οπαδών της, οι οποίοι λίγο πριν τη σέντρα συγκρούστηκαν με μεγάλη ένταση με την τουρκική αστυνομία. Οι Τούρκοι αστυνομικοί, μάλιστα, προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, ενώ στο βίντεο φαίνεται να επιχείρησαν να πάρουν και πανό από τους Πολωνούς οπαδούς!
Δείτε βίντεο
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçından önce Zabzre taraftarı ile polis arasında kavga çıktı.pic.twitter.com/ckZY1lRooO— BPT (@bpthaber) July 21, 2026
Στο ημίχρονο το σκορ του αγώνα ήταν 1-0 με εκτέλεση φάουλ του Ταλίσκα.
Το γκολ της Φενέρ
Anderson Talisca, frikikten yazdı 🤌 pic.twitter.com/exOm0VOjxZ— Sports Digitale (@SportsDigitale) July 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.